Euro 2020. Walia – Dania. Skandynawowie meldują się w ćwierćfinale. Pogrom w Amsterdamie

Pierwsza bramka dla reprezentacji Danii padła w 27. minucie. Autorem trafienia był Kasper Dolberg. Kolejny gol również był autorstwa tego zawodnika (48. min.). Zawodnicy Walii starali się budować swoje ataki, ale obrona Duńczyków była bardzo szczelna. Garethowi Bale'owi i spółce brakowało odpowiedniej agresji i szybkości w rozegraniu piłki. Podopieczni Kaspera Hjulmanda cały czas kontrolowali grę.

Dla Danii padły jeszcze dwa gole. 88. minuta przyniosła duńskim kibicom bramkę Joakima Maehlego, a w 94. minucie ostateczne trafienie zanotował Braithwaite. To pierwsza bramka zawodnika Barcelony na tych mistrzostwach Europy. W końcówce spotkania dała się we znaki frustracja zawodników Walii. Brzydki faul Harrego Wilsona zakończył się czerwoną kartką dla tego zawodnika. Walijczycy żegnali się z Euro 2020 w dziesięciu.

90+7 min. Koniec spotkania! Dania jedzie do Baku na ćwierćfinał Euro 2020! 90+6 min. A JEDNAK BRAMKA. VAR zalicza trafienie zawodnika Barcelony! 4:0 dla Danii. To jest nokaut! 90+4 min. Braithwaite strzela na 4:0, ale sędzia odgwizduje spalonego. 90+3 min. Gareth Bale ukarany kartką za niesportowe zachowanie. 90+2 min. Sędzia doliczył pięć minut. 90. min. Brzydki faul Harrego Wilsona. Niepotrzebna agresja zawodnika i sędzia pokazuje czerwoną kartkę. Walia żegna się z turniejem w dziesięciu. 88. min. GOOOL!!! 3:0 dla reprezentacji Danii. Maehle zamyka sprawę awansu do 1/4 finału. 88. min. Walia zdaje się już nie mieć argumentów. Dania jest bardzo skuteczna w odbiorach, a ich ataki są bardzo spokojne i wyważone. Umiejętnie utrzymują się przy piłce. 86. min. Ponownie Jensen z rzutu rożnego. Zawodnik rozpoczyna krótko, za chwile dośrodkowuje. Zamieszanie, strzał, dwie dobitki i nie ma bramki. Dalej 2:0. 84. min. Indywidualna akcja Duńczyków prawym skrzydłem i znowu otrzymują co, czego najbardziej potrzebują – faul. Czas leci... 83. min. Dośrodkowuje Jensen. Nieudany stały fragment gry. Walia już rusza pod bramkę przeciwnika. 82. min. Kontra Danii. Dośrodkowanie Braithweita i Duńczycy rozpoczną od rzutu rożnego. 81. min. Niecelny strzał z rzutu wolnego. Przy piłce Walia, która powoli zaczyna potrzebować cudu. 79. min. Cornelius rozpoczął samodzielny rajd przez całe boisko w stronę bramki Walii. Czterech zawodników nie mogło go zatrzymać przepisowo. Brooks zdecydował się na faul i otrzymał żółtą kartkę. Rzut wolny dla Duńczyków blisko bramki przeciwnika. 78. min. Walia: Roberts i Brooks za Moore'a i Jamesa. 77. min. Podwójna zmiana w reprezentacji Danii. Boilesen i Andersen za Kjaera i Larsena. 75. min. Gra ewidentnie zwolniła. Kjaer leży na boisku. Duńczycy wybijają piłkę na aut. Do zawodnika podbiega opieka medyczna, ale nie wygląda to na nic poważnego. 74. min. Dania pod polem karnym przeciwnika. Walia przejmuje piłkę. Podanie do Bale'a na lewą stronę boiska. Nieudane dośrodkowanie gwiazdy Tottenhamu. 72. min. W tym meczu bardzo często zmienia się drużyna posiadająca piłkę. Akcje obu zespołów są bardzo często przerywane na około 30 metrów przed bramką przeciwnika. 71. min. Walia nie odpuszcza, ale brakuje jej w rozegraniu dokładności. Dania bez problemów przejmuje piłkę. Bez pośpiechu buduje atak od podstaw. 69. min Kasper Dolberg, strzelec dwóch bramek schodzi z boiska. Zastępuje go Andreas Cornelius. 68. min. Akcja prawym skrzydłem. Dośrodkowanie trafia na lewą stronę do Bale'a, który posyła piłkę pod nogi Ramseya. Ten nie wykorzystuje sytuacji. Chwile później sędzia odgwizduje wejście nakładką w Duńskiego zawodnika. 67. min. Indywidualna akcja Allena w polu karnym Danii. Strzał zablokowany. Walijczycy budują atak od początku. 65. min. Ależ niebezpieczny centrostrzał Jensena. Ale piłka minimalnie omija bramkę Warda. 63. min. Daleki wyrzut z autu w wykonaniu Walii zakończonym równie mocnym co niecelnym strzałem na bramkę Duńczyków. Z piątego metra rozpoczyna Schmeichel. 60. min. Dania: Mathias Jensen zmienia Thomasa Delaneya, a Christian Norgaard wchodzi za Mikkela Damsgaarda. 59. min. Walia: Schodzi Joseff Morrell. Wchodzi Harry Wilson. 59. min. Przerzut na lewe skrzydło Walijczyków. Dośrodkowanie w pole karne i mocny strzał Daniela Jamesa, ale na nieszczęście atakujących uderzenie zostało zablokowane. 58. min. Walia próbuje prawym skrzydłem, ale defensywa Danii jest bardzo szczelna. 56. min. Rzut wolny dla Walii. Podopieczni Roberta Page'a szukają swoich okazji. 54. min. Atak pozycyjny Danii. Strata i kontratak Walii przerwany przez Kjaera. 53. min. Dośrodkowanie w pole karne Duńczyków. Niecelny strzał głową Garetha Bale'a. 51. min. Groźna akcja Danii ostatecznie bez strzału. Pełna kontrola gry Duńczyków. 50. min. Reprezentacja Walii się gubi. Kolejne niedokładne podanie i przy piłce Duńczycy. 48. min. GOOOL! Błąd obrońcy Walii wykorzystany przez Dolberga i Dania prowadzi już 2:0. 46. min. Walia rozgrywa piłkę. Niedokładne podanie górą, ale bez straty piłki. 45. min. Rozpoczynamy drugie 45 minut. Dania przy piłce. 45+2 min. Koniec pierwszej połowy spotkania. Wracamy za około 15 minut. 45. min. Ostatnie minuty pierwszej połowy. Dania przy piłce. Maehle przed wspaniałą szansą na podwyższenie wyniku, ale z pary metrów trafia w boczną siatkę. 7. rzut rożny dla Duńczyków. 44. min. Załamała się swoboda Walii w rozgrywaniu piłki. Duńczycy przejęli całkowitą kontrolę nad przebiegiem gry. 43. min. Ward wybija piłkę z walijskiego pola karnego. Piłkę od razu przejmują Duńczycy. 41. min. Dośrodkowanie Danii z rzutu wolnego zakończone wybiciem piłki na rzut rożny. Korner kończy się utratą piłki. 39. min. Connor Roberts schodzi z kontuzją. Na jego miejsce 20-letni Neco Williams. 37. min. Próba ataku w wykonaniu Walii przerwana na wysokości 40. metra. Connor Roberts chciał uratować piłkę przed wyjściem na aut i chyba złapał kontuzję mięśnia przywodziciela. Zaraz będzie wiadomo, czy może kontynuować grę. 36. min. Rzut rożny dla reprezentacji Danii. Niepewna interwencja Warda, ale sędzia odgwizduje faul na walijskim bramkarzu. 34. min. Coraz bardziej widoczna przewaga reprezentacji Danii. Walijczycy uciekają się do bardzo agresywnych zagrań, które kończą się często faulem. 32. min. Dolberg przed kolejną szansą na gola. Refleksem popisał się bramkarz Walii i nadal jest 1:0. 30. min. Gareth Bale i spółka próbują uspokoić swoją grę. 29. min. Dania naciska na swojego przeciwnika. Walia w głębokiej obronie. 27. min. GOOOOL!!! Dolberg pięknym, technicznym strzałem sprzed 16 metra daje Duńczykom prowadzenie 25. min. Jak na razie byliśmy świadkami tylko jednego celnego strzału i to w wykonaniu Walii. Żółta kartka dla Joe Rodona. 24. min. Od bramki zacznie Danny Ward (Walia). 23. min. Faul w środkowej części boiska. Dania buduje atak pozycyjny. Sekwencja podań kończy się dośrodkowaniem z prawej strony. Na rzut rożny wybija walijski obrońca. 22. min. Trzeci rzut rożny również nic nie przynosi, ale Duńczycy ciągle przy piłce. 20. min. Dośrodkowanie z rzutu rożnego. Obrońca wybija i mamy kolejny rzut rożny, który kończy się... następnym kornerem. 19. min. Piłka już po drugiej stronie. Zmasowany atak na bramkę Walii. Rzut rożny dla Duńczyków. 18. min. Strzał Daniela Jamesa prosto w ręce Schmeichela. 17. min. Co ciekawe, to Walia ma jak na razie minimalnie większe posiadanie, a do tej pory jej się to nie zdarzało na Euro 2020. 16. min. Braithwaite z samodzielną akcją. Duńczyk wchodzi w pole karne, ale dopuszcza się faulu w ataku. 14. min. Znowu przy piłce Walijczycy. Bale podaje do Ramseya, ten strzela, ale obrońcy dobrze weszli w tor lotu piłki i zablokowali uderzenie. 12. min. Niecelny strzał Ramseya (Walia). 11. min. Dokładne podanie Bale'a uruchamia lewą stronę jego drużyny. Piłka trafia w pole karne, duże zamieszanie pod duńską bramką, ostatecznie nawet bez strzału. 10. min. Groźny strzał Garetha Bale'a minimalnie niecelny. 9. min. Bale dwukrotnie dośrodkowywał z prawej strony, ale za każdym razem nie przyniosło to żadnych korzyści. 8. min. Akcja Duńczyków. Dolberg strzela z około 25 metra. Bardzo nieczyste uderzenie i strata piłki. 6. min. Kolejna odważna akcja Braithwaite'a (Dania) prawym skrzydłem, ale tempo akcji spadło. 5. min. Rzut wolny dla Walii. Dośrodkowuje Bale, piłka ląduje poza linią bramkową i mamy rzut rożny. Daniel James podaje w pole karne i obrońca wybija głową. 4. min. Walia próbuje prawym skrzydłem. Dania agresywna w obronie fauluje przeciwnika. 2. min. Dania wycofuje do bramkarza i rozpoczyna budowę swojego ataku, ale po podaniu prostopadłym górą traci piłkę. 1. min. Od razu odebranie piłki i odważna akcja Duńczyków prawym skrzydłem. Będzie aut blisko pola karnego Walii. 1. min. Pierwszy gwizdek! Rozpoczyna Walia 17:54 Obie drużyny wychodzą na boisko. Czekamy na hymny 17:28 Pierwsza jedenastka Walii:

Walia i Dania zmierzą się w 1/8 finału Euro 2020, jednocześnie inaugurując tę fazę turnieju. Oba zespoły mają wiele do udowodnienia sobie oraz kibicom. Komu uda się ta sztuka?

Euro 2020. Mecz Walia - Dania

Oba zespoły awansowały do kolejnej fazy turnieju pomimo różnych przeciwności losu. Podopieczni Roberta Page’a od początku Euro 2020 mogą narzekać na dyspozycję Garetha Bale’a, który jeszcze nie zdołał się wpisać na listę strzelców w tych rozgrywkach. Owszem, przeciwko Turcji dał kolegom dwie asysty, ale to wciąż za mało wobec oczekiwań kibiców. Rozczarowywali też Aaron Ramsey, Joe Allen oraz Ethan Ampadu. Ostatni z wymienionych otrzymał czerwoną kartkę w starciu z Włochami i nie będzie mógł zagrać w 1/8 finału.

Zespołowi Kaspera Hjalmunda zaś trudno było pozbierać się po tragicznych wydarzeniach z meczu z Finlandią. Wówczas Christian Eriksen padł na boisko i dopiero kilkunastominutowa akcja ratunkowa uratowała mu życie. Duńczykom udało się otrząsnąć w trzecim spotkaniu (z Rosją wygrali 4:1), więc fani tej reprezentacji mają prawo mieć nadzieję, że również z Walią drużyna zagra równie efektownie. Duża będzie w tym rola Joakim Maehle czy Pierre’a-Emile’a Hojbjerga.

