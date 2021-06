Euro 2020. Holandia – Czechy. Kolejna walka o ćwierćfinał mistrzostw Europy

Faza grupowa Euro 2020 rozpoczęła się na dobre. 26 czerwca odbyły się dwa pierwsze mecze tego etapu rozgrywek. W meczu między Walią a Danią triumfowali (4:0) podopieczni Hjulmanda, a w wieczornym spotkaniu Włochy – Austria górą okazała się Italia. 27 czerwca odbędą się kolejne dwa spotkania mistrzostw Europy. Jednym z nich będzie mecz Holandia – Czechy.

Historia bezpośrednich starć

Historia bezpośrednich meczów pomiędzy Holandią a Czechami jest całkiem bogata i co ciekawe bardzo wyrównana. Pierwsze spotkanie między tymi drużynami miało miejsce 16 listopada 1994 i było rozgrywane w ramach kwalifikacji do Euro 1996 w Anglii. Premierowa potyczka zakończyła się wynikiem 0:0. Ogólnie doszło do 11 pojedynków między tymi reprezentacjami. Pięć razy triumfowali Czesi, a trzy razy korzystny wynik wywozili Oranje. Ostatnie dwa spotkania rozgrywane w 2014 i 2015 roku były na korzyść tych pierwszych.

Holandia – Czechy. Transmisja TV i relacja live

Mecz rozpocznie się 27 czerwca o godzinie 18. Zapraszamy do korzystania z naszej relacji live, która dostępna będzie na stronie wprost.pl. Transmisję będzie można oglądać na TVP Sport i sport.tvp.pl.

