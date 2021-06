Portugalczycy za burtą Euro 2020! Belgia w ćwierćfinale mistrzostw

Chociaż w starciu o ćwierćfinał Euro 2020 spotkali się faworyci turnieju, to kibice w pierwszej odsłonie spotkania nie oglądali wielu okazji bramkowych. Belgia i Portugalia przez długie fragmenty meczu grały zachowawczo, skupiając się przede wszystkim na zabezpieczaniu defensywy. Poniżej zapis relacji na żywo z meczu, po którym mistrzowie Europy pożegnali się z turniejem.

Koniec! Belgia melduje się w ćwierćfinale Euro 2020 a mistrzowie Europy Portugalczycy żegnają się z turniejem! 90. min. +5 Felix! Silva wyłożył piłkę graczowi Atletico, ten płasko uderzył, ale niecelnie. 90. min. +5 Carrasco ruszył z kontrą, jednak świetnie poradził sobie z nim Danilo. 90. min. +4 Portugalczycy ponownie mieli szansę na skonstruowanie groźnego ataku, ale nie udało im się nawet oddać strzału. 90. min. +3 Belgom udało się przenieść ciężar gry pod pole karne rywali. 90. min. +2 Danilo wyłożył piłkę Fernandesowi, a ten mocno uderzył z dystansu. Strzał pomocnika Manchesteru United jednak bardzo niecelny. 90. min. +1 Rozpaczliwe próby Portugalczyków. Póki co dobrze ustawiają się Belgowie. 90. min. +1 Sędzia doliczył 5 minut do regulaminowego czasu gry. 90. min. Podanie do Dalota, ten dogrywał piłkę głową... wprost w ręce Courtoisa. 89. min. Lukaku ruszył z kontrą i oddał piłkę Carrasco. Ten próbował ograć kilku rywali, po czym stracił futbolówkę. 88. min. Courtois! Ronaldo strącił piłkę w polu karnym, do tej próbował dopaść Silva, ale uprzedził go belgijski bramkarz. 88. min. Silva dograł z prawego skrzydła w szesnastkę, do piłki wyskoczył Ronaldo, jednak nie zdołał oddać strzału. 87. min. Zmiana u Belgów. Schodzi Eden Hazard, za niego Carrasco. 86. min. Fernandes wywalczył rzut z autu blisko pola karnego Belgów. 86. min. Thorgan Hazard przejął piłkę po akcji Portugalczyków i posłał w bój Lukaku. Ten po przebiegnięciu kilkunastu metrów stracił futbolówkę. 85. min. Ronaldo próbował po prawej stronie, ograł rywala i uderzył. Piłka odbita od obrońcy i rzut rożny dla Portugalczyków. 84. min. Teraz rzut wolny dla Belgów w okolicy pola karnego rywali. Uderzał Lukaku, ale wysoko ponad bramką. 83. min. SŁUPEK! Świetna okazja Portugalczyków, zza szesnastki uderzał Guerreiro, jednak piłka po jego płaskim strzale trafiła w słupek. Fernandes centrował z rzutu rożnego, do piłki dopadł Dias, ale piłka po jego strzale głową trafiła prosto w świetnie ustawionego Courtoisa. 82. min. Courtois! Świetna, intuicyjna obrona bramkarza Realu. 82. min. Portugalczykom udało się wywalczyć rzut rożny. 81. min. Alderweireld ukarany żółtą kartką za faul na Felixie. 81. min. Centra w pole karne, piłkę głową uderzył Andre Silva, jednak mocno niecelnie. 80. min. Oliveira faulowany przez Mertensa. Od rzutu wolnego zaczną Portugalczycy. 79. min. Teraz Lukaku ostro potraktował Fernandesa. Rzut wolny dla Portugalczyków. Kolejne zmiany u Portugalczyków. Schodzi Palhinha, za niego Sergio Oliveira. Danilo zmieni z kolei Sanchesa. 78. min. Sędzia uspokoił już piłkarzy. Powtórki pokazują, że Pepe za faul na Thorganie Hazardzie mógł obejrzeć nawet czerwoną kartkę. Arbiter nie cofa jednak swojej decyzji. 77. min. Żółta kartka dla Pepe. 77. min. Pepe ostro wszedł w rywala. Do portugalskiego stopera od razu ruszyli Belgowie i zrobiło się nerwowo na boisku. 76. min. Felix padł przed polem karnym, ale sędzia nie dopatrzył się faulu. Przy piłce Belgowie. 75. min. Eden Hazard faulował Fernandesa. Rzut wolny dla Portugalczyków. 75. min. Kwadrans do końca regulaminowego czasu gry. Czy podopieczni Santosa zdołają doprowadzić do remisu? 74. min. Ronaldo wziął długi rozbieg i uderzył, jednak w mur. Zmarnowany rzut wolny przez wciąż aktualnych mistrzów Europy. 73. min. Vermaelen faulował Felixa przed polem karnym. Żółta kartka dla Belga i rzut wolny dla Portugalczyków. 72. min. Belgom udało się w końcu wymienić kilka podań. Alderweireld próbował posłać prostopadłą piłkę do Lukaku, ale niecelnie. 71. min. Pepe posłał długą piłkę do przodu, jednak nie zdołał jej przyjąć Ronaldo. Od bramki Courtois. 70. min. Schodzi Diogo Joto, za niego Andre Silva. 70. min. Troszkę nerwowo zrobiło się na boisku, ale sędzia uspokoił Pepe i Lukaku. Obejdzie się bez kartek. 69. min. Eden Hazard ucierpiał w starciu z jednym z rywali. 68. min. Sanches uderzał płasko z dystansu, jednak daleko od bramki. 67. min. Prostopadłe podanie do Dalota, ale piłka odbija się rykoszetem od jednego z Belgów i ląduje w rękach Courtoisa. 66. min. Sanches wdał się w drybling z dwoma przeciwnikami i stracił. Szansa na kontrę dla Belgów, jednak rywale po chwili przejęli piłkę. 65. min. Sanches dośrodkował nisko w pole karne, ale czujnie Courtois. Przy piłce Belgowie. 64. min. Teraz w ataku pozycyjnym Portugalczycy. Wszyscy Belgowie wrócili na własną połowę i bronią dostępu do bramki. 63. min. Thordan Hazard dostał podanie na lewe skrzydło, odegrał przed pole karne do Lukaku, a ten przyjął i uderzył. Niecelny strzał snajpera Interu i od bramki zacznie Rui Patricio. 62. min. Fernandes dostał podanie przed szesnastką i uderzył, ale ten strzał do zapomnienia. Wysoko nad bramką. 61. min. Felix! Centra Sanchesa w pole karne, gracz Atletico doszedł do piłki, ale jego strzał głową wpadł prosto w ręce Courtoisa. 60. min. Lukaku krótko zgrywał w szesnastkę do Mertensa, ale ten na spalonym. 60. min. Jota nie opanował piłki i od autu zaczną Czerwone Diabły. 59. min. Sanches stracił piłkę przed polem karnym Belgów i próbując ją odzyskać faulował Edena Hazarda. 58. min. Ronaldo pociągnął akcję Portugalczyków, krótko odegrał do Joty, jednak strzał gracza Liverpoolu wysoko minął poprzeczkę. 57. min. Lukaku wrócił się na własną połowę i powalczył o piłkę. To się opłaciło, przy futbolówce Belgowie. 56. min. Długie podanie do Ronaldo, jednak wybijają obrońcy. Póki co Portugalczycy biją głową w mur. 56. min. Joao Felix za Moutinho i Bruno Fernandes za Barnardo Silvę. Podwójna zmiana u Portugalczyków. 54. min. Jota płasko w szesnastkę, ale wybijają Belgowie. 54. min. Sanches stracił piłkę, Mertens od razu posłał piłkę do przodu, jednak Lukaku nie miał szans dojść do tego podania. 53. min. Portugalczycy wciąż przy piłce, szukając swoich szans w ataku pozycyjnym. Belgowie z kolei cierpliwie czekają na przejęcie piłki i kontrę. 52. min. Dalot dogrywał w szesnastkę w stronę Rolando, jednak kapitan reprezentacji Portugalii nie zdołał dojść do piłki. 52. min. Dużo walki i twardych wejść w środkowej strefie boiska. Teraz przy piłce Rui Patricio. 51. min. Dalot ogląda żółtą kartkę za faul na Edenie Hazardzie. 50. min. Eden Hazard pociągnął piłkę, oddał ją do swojego brata Thorgana, ale ten już niecelnie zagrywał w pole karne. 49. min. Teraz rzut wolny dla Portugalczyków w środkowej strefie. Faulowany Sanches. 49. min. Vertonghen faulowany przez Bernardo Silvę. Rzut wolny dla Belgów. 48. min. De Bruene schodzi, za niego Dries Mertens. 47. min. De Bruyne prawdopodobnie nie jest w stanie kontynuować gry po starciu z końcówki pierwszej połowy. 47. min. Aktualni mistrzowie Europy próbują swoich szans w ataku pozycyjnym. Piłkę przejął jednak Eden Hazard, który został sfaulowany przez Moutinho. Rzut wolny dla Belgów. 46. min. Bez zmian w obu zespołach. Tymczasem przy piłce Portugalczycy. 46. min. Zaczynamy drugą połowę! 22:02 Piłkarze wracają już na boisko. 22:02 Za chwilę początek drugiej części spotkania. Koniec pierwszej połowy! Zapraszam po przerwie. 45. min. +2 Dwie centry Portugalczyków, ale żadna z nich nie doszła do kolegów z drużyny. Po chwili Palhinha próbował uderzać z dystansu, jednak była to fatalna próba. 45. min. +1 De Bruyne wyraźnie ucierpiał w starciu z Portugalczykiem i wciąż leży na murawie. Tymczasem sędzia doliczył minutę do pierwszej połowy. 45. min. Palhinha ukarany żółtą kartką za faul na De Bruyne. 45. min. Kontra Belgów. Eden Hazard rozciągnął do Meuniera, ten płaskim podaniem szukał w polu karnym Lukaku. Wybijają jednak Portugalczycy. 44. min. Portugalczycy próbują szybko odpowiedzieć. Dalot szukał podaniem Ronaldo, jednak zawodnik Juventusu nie doszedł do piłki. Thorgan Hazard dostał piłkę na lewą stronę, delikatnie zszedł do środka i fenomenalnym strzałem z dystansu pokonał Rui Patricio! 1:0 dla Belgii! 42. min. GOOOOOL! Belgowie obejmują prowadzenie! 41. min. Dias faulował Vermaelena i rzut wolny dla Belgów. 40. min. Sanches przedzierał się środkiem, oddał piłkę Silvie, a ten pociągnął w kierunku pola karnego. Rzut rożny dla Portugalczyków. 39. min. Dalot dostał długą piłkę w pole karne i oddał bardzo niecelne strzał. Sędzia liniowy i tak dopatrzył się spalonego. 37. min. Meunier! Gracz Borussii Dortmund zszedł do środka i uderzył z dystansu, jednak niecelnie. 37. min. Kontratak Belgów, jednak Palhinha skutecznie powstrzymywał Lukaku. Sędzia nie dopatrzył się przy tym faulu i gramy dalej. 36. min. Vertonghen faulował Moutinho przy linii bocznej. Rzut wolny dla Portugalczyków. 35. min. Sanches próbował szybszej gry w ataku, jednak żaden z kolegów nie wyszedł do piłki. Portugalczycy wciąż przy futbolówce. 34. min. Ronaldo wrócił na własną połowę by odebrać piłkę i dał się sfaulować. Rzut wolny dla Portugalczyków. 33. min. Belgowie cierpliwie wymieniają podania w okolicy pola karnego Portugalczyków. Teraz faulowany Alderweireld i Czerwone Diabły zaczną od rzutu wolnego. 32. min. Portugalczycy próbowali rozegrać kontratak, jednak skrupulatnie pilnowany Ronaldo nie zdołał dojść do podania. 31. min. Eden Hazard faulowany przez Pepe w środkowej strefie. Rzut wolny dla Belgów. 30. min. Belgom udało się w końcu przejąć futbolówkę. 29. min. Podopieczni Santosa wymieniają podania, jednak nie ma to przełożenia na konkretne sytuacje. Belgowie wciąż są czujni w defensywie. 28. min. Belgowie nie są teraz w stanie przenieść się z piłką pod pole karne rywali. Ci po raz kolejny konstruują atak pozycyjny. 27. min. Palhinha dopadł do piłki przed polem karnym i uderzył na bramkę Courtoisa. To był mocno niecelny strzał. 26. min. Po kilkuminutowej dominacji Belgów to ich rywale w końcu przejęli inicjatywę. Przy piłce Portugalczycy. 25. min. Ronaldo! Świetny strzał snajpera Juventusu z rzutu wolnego. Dobrze ustawiony Courtois zdołał jednak sparować piłkę. 24. min. Rzut wolny dla podopiecznych Fernando Santosa. Vermaelen zagrywał ręką tuż przed własnym polem karnym. 23. min. Ronaldo przyjął piłkę przed polem karnym Belgów, ale spowolnił akcję swojej drużyny i Portugalczycy rozgrywają teraz atak pozycyjny. 22. min. Sanches uderzał z dystansu, ale ten strzał nie mógł zagrozić Belgom. 21. min. Meunier przyjął piłkę na prawym skrzydle i dogrywał w okolicę szesnastki, ale poradzili sobie z tym zagraniem Portugalczycy. Tak prezentuje się sektor z kibicami reprezentacji Portugalii:



twitter.com 19. min. Vertonghen dostał piłkę na lewe skrzydło, wszedł w pole karne i uderzył, jednak jego strzał zablokowany. 18. min. Ponownie w ataku pozycyjnym mistrzowie Europy. 17. min. Portugalczykom udało się przenieść pod pole karne rywali. Moutinho ucierpiał w starciu z Witselem, jednak sędzia nie dopatrzył się faulu. 16. min. Pepe górą w walce o piłkę z Lukaku. W dzisiejszym spotkaniu będziemy zapewne oglądać wiele takich fizycznych starć. 15. min. Teraz długie podanie od Pepe w poszukiwaniu kolegów, ale żaden z nich nie doszedł do piłki. 14. min. De Bruyne szukał dośrodkowaniem w pole karne Lukaku, jednak wybili Portugalczycy. 13. min. Chociaż oglądamy na boisku faworytów do końcowego triumfu na Euro 2020, to póki co spotkanie nie porywa. 12. min. Teraz inicjatywa ponownie po stronie Belgów. Portugalczycy jednak czujnie ustawiają się w obronie. 11. min. Belgowie próbują teraz wysokiego pressingu, a Portugalczycy wymieniają podania na własnej połowie. 10. min. Eden Hazard uderzał z dystansu, jednak ponad bramką. 9. min. Meunier centrował w kierunku Lukaku, ale snajper Interu nie doszedł do piłki. Belgowie wciąż przy piłce. 8. min. Znowu spokojniejszy fragment spotkania. Belgowie wymieniają dużo podań i czekają na błąd rywali w defensywie. 7. min. Hazard próbował dwójkowej akcji z Lukaku, ale czujnie wybijają portugalscy stoperzy. 7. min. To było pierwsze ostrzeżenie dla Belgów, którzy konstruują teraz swój atak pozycyjny. 6. min. Jota! Sanches posłał prostopadłe podanie do zawodnika Liverpoolu, ten uderzał z dogodnej pozycji, ale bardzo niecelnie. 5. min. Dużo walki w środkowej strefie boiska, ale póki co nic z tego nie wynika. 4. min. Ronaldo próbował przedrzeć się prawym skrzydłem, ale bezskutecznie. 3. min. Podopieczni Roberto Martineza spokojnie wymieniają podania na własnej połowie. Portugalczycy z kolei próbują pressingu i udało im się wywalczyć rzut z autu. 3. min. Póki co obie drużyny grają dość zachowawczo i nie forsują tempa. 2. min. Teraz aktualni mistrzowie Europy przejęli futbolówkę i spokojnie rozgrywają atak. 2. min. Portugalczycy zamknięci w okolicach własnego pola karnego. Wciąż przy piłce ich rywale. 1. min. Przy piłce Belgowie, którzy zaczynają budowanie ataku pozycyjnego. Zaczynamy! 20:58 Przywitanie kapitanów obu drużyn i za chwilę zaczynamy starcie o ćwierćfinał. 20:55 Czas na hymny narodowe. 20:54 Piłkarze wychodzą już na boisko. 20:53 Początek spotkania już za niespełna 10 minut! 20:48 Portugalczycy wybiegli na rozgrzewkę:



twitter.com 20:36 Na tym stadionie zmierzą się obie drużyny:



twitter.com 20:29 Belgowie są już na stadionie w Sewilli:



twitter.com 20:24 A oto jedenastka aktualnych mistrzów Europy:



twitter.com 20:11 W takim składzie na boisko wybiegnie reprezentacja Belgii:



twitter.com 19:55 Początek spotkania już o godz. 21. Godzinę przed pierwszym gwizdkiem sędziego powinniśmy z kolei poznać wyjściowe jedenastki obu drużyn.

Zarówno Belgia, jak i Portugalia, mają w swoich szeregach gwiazdy światowego formatu. Obie ekipy mają również apetyt na wygranie całego turnieju. Czerwone Diabły pewnie wygrały rywalizację w grupie, tracąc w trzech spotkaniach tylko jedną bramkę i strzelając aż siedem. Aktualni mistrzowie Europy zajęli wprawdzie w swojej grupie dopiero trzecie miejsce, ale już w starciu z Francuzami udowodnili, że nie należy ich lekceważyć. Kto będzie górą w meczu o ćwierćfinał Euro? Tego dowiemy się już w niedzielę 27 czerwca.

Euro 2020. Kadra reprezentacji Belgii

Bramkarze: Thibaut Courtois (Real Madryt), Simon Mignolet (Club Brugge), Mats Selz (Strasbourg)

Obrońcy: Toby Alderweireld (Tottenham), Dedryck Boyata (Hertha Berlin), Jason Denayer (Lyon), Thomas Vermaelen (Vissel Kobe), Jan Vertonghen (Benfica)

Pomocnicy: Timothy Castagne (Leicester), Nacer Chadli (Istanbul Basaksehir), Yannick Carrasco (Atletico Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City), Leander Dendoncker (Wolverhampton), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund), Thomas Meunier (Borussia Dortmund), Dennis Praet (Leicester), Youri Tielemans (Leicester), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Borussia Dortmund)

Napastnicy: Michy Batshuayi (Crystal Palace), Christian Benteke (Crystal Palace), Jeremy Doku (Stade Rennes), Eden Hazard (Real Madryt), Romelu Lukaku (Inter Mediolan), Dries Mertens (Napoli), Leandro Trossard (Brighton).

Kadra reprezentacji Portugalii na mistrzostwa Europy

Bramkarze: Anthony Lopes (Lyon), Jose Sa (Olympiacos), Rui Silva (Granada)

Obrońcy: Jose Fonte (Lille), Ruben Dias (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), Nélson Semedo (Wolves), Pepe (Porto), Nuno Mendes (Sporting CP), Raphael Guerreiro (Dortmund)

Pomocnicy: Joao Moutinho (Wolves), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Renato Sanches (Lille), Ruben Neves (Wolves), Sergio Oliveira (Porto), Joao Palhinha (Sporting Lisbon), William Carvalho (Real Betis)

Napastnicy: Cristiano Ronaldo (Juventus), Andre Silva (Eintracht Frankfurt), Pedro Gonçalves (Sporting CP), Bernardo Silva (Manchester City), Gonçalo Guedes (Valencia), Rafa Silva (Benfica), Joao Felix (Atletico Madrid), Diogo Jota (Liverpool).

Czytaj też:

Problem reprezentacji Chorwacji. Ivan Perisić nie zagra w 1/8 finału Euro 2020