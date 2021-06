Belgia i Portugalia rozczarowały w walce o 1/4 Euro 2020. Kto awansował i jaki był wynik meczu?

Czerwone Diabły to jedna z drużyn, w której upatruje się potencjalnego zwycięzcy całych mistrzostw Europy. Portugalia zaś to obrońcy tytułu z 2016 roku, a że w kadrze ma wiele gwiazd światowego formatu, to i po niej należało spodziewać się wiele dobrego. Niestety dla postronnego widza – selekcjonerzy obu drużyn postawiły dziś na pragmatyzm. Dzięki minimalnemu zwycięstwu ćwierćfinału awansowała Belgia.

Hazard przerwał męki Belgów

Jak na tak dwie świetne drużyny pełne gwiazd, przez długi czas mecz ten był po prostu słaby. Dopiero w 25. minucie Ronaldo oddał groźny strzał z rzutu wolnego w 25. minucie. Courtois z trudem, ale obronił to uderzenie. Belgowie nie potrafili odpowiedzieć na tę sytuację. Dopiero po kilkunastu minutach próbę taką podjął Meunier. Prawy obrońcą ściął do środka z prawego skrzydła i uderzył zewnętrznym podbiciem, niczym niegdyś Quaresma, piłka jednak minęła bramkę.

Męki obu drużyn – oraz widzów – w końcu przerwał Thorgan Hazard, który strzelił gola w stylu swojego brata z jego najlepszych czasów. Dostał dużo czasu i miejsca od przeciwników i idealnie przymierzył z lewej strony, zza pola karnego. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że Rui Patricio powinien był lepiej ustawić się w sytuacji. Była wówczas 42. minuta.

Courtois zawsze na posterunku

W drugiej połowie Portugalia odważniej ruszyła do ataku, choć jej akcje nadal były rwane. Niemniej po jednym z rajdów Ronaldo wypracował niezłą okazję Diogo Jocie, ale piłkarz Liverpoolu uderzył wysoko ponad bramką, wcześniej źle przyjmując piłkę. Tego rodzaju detale odegrały dziś kluczową rolę w poczynaniach ofensywnych obu drużyn. Inna sprawa, że kiedy Courtois musiał się wykazać, to nie było się do czego przyczepić w jego grze. Za to pochwalić można go choćby za interwencję przy strzale Felixa czy Diasa

W 83. minucie Czerwone Diabły zostały też uratowane przez słupek. Zza szesnastki strzelał wówczas Guerreiro, niepilnowany przez nikogo. Ta sytuacja idealnie odwzorowała końcówkę tego spotkania, w której Portugalia zepchnęła swoich rywali do głęboiej obrony. Mimo tego wynik spotkania już się nie zmienił. Belgia awansowała do ćwierćfinału Euro 2020, a Portugalia pożegnała się z turniejem.

Czytaj też:

Damian Kądzior wróci do Ekstraklasy? Problemem mogą być pieniądze