Euro 2020. Ronaldo załamany po porażce. Kibice docenili zachowanie Lukaku

Cristiano Ronaldo w fazie grupowej Euro 2020 strzelił pięć bramek, dzięki czemu objął prowadzenie w klasyfikacji strzelców turnieju. Portugalczyk stał się także najbardziej bramkostrzelnym zawodnikiem w historii mistrzostw Europy, wyprzedzając w tej klasyfikacji Michela Platiniego, który miał na koncie dziewięć trafień.

Portugalia poza burtą Euro 2020

Co więcej, gwiazdor Juventusu stał się jedynym piłkarzem, który strzelał bramki na pięciu kolejnych turniejach o mistrzostwo Starego Kontynentu. I chociaż Ronaldo przeszedł do historii, to po starciu z Belgią ma prawo odczuwać duży niedosyt. Portugalia przegrała w 1/8 finału Euro 2020 i straciła szansę na obronę tytułu wywalczonego pięć lat temu.

Jedyna bramka w spotkaniu padła w 42. minucie, kiedy to do siatki po imponującym strzale z dystansu trafił Thorgan Hazard. Później Belgia ograniczyła się do gry z kontrataku, cierpliwie rozbijając kolejne ataki Portugalczyków. Ci oddali w sumie 23 strzały, z czego tylko cztery były celne.

Lukaku pocieszał Ronaldo

Nie dziwi więc frustracja Ronaldo, który po ostatnim gwizdku sędziego nie krył rozczarowania. Do Portugalczyka podszedł Romelu Lukaku, który objął rywala i rozmawiał z nim przez kilka sekund.

Zachowanie gwiazdora Interu nie umknęło uwadze organizatorów Euro 2020. „Szacunek” – skomentowano na oficjalnym profilu turnieju. „Dwóch niesamowitych piłkarzy” – stwierdził jeden z internautów komentujących post. „Kocham ten sport” – stwierdził ktoś inny.

