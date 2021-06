Raymond Domenech ocenił występ Polaków na Euro 2020. „Obudźcie się”

„Ależ smutna jest ta faza grupowa Euro. Robert Lewandowski za wcześnie wraca do domu. Gigant, który urodził się w niewłaściwym kraju, by wznieść cały swój talent na szczyt” – napisał Raymond Domenech po przegranej Polaków ze Szwedami. Były selekcjoner reprezentacji Francji, który w 2006 roku wywalczył z Trójkolorowymi wicemistrzostwo świata, w rozmowie z WP Sportowe Fakty przeanalizował turniej w wykonaniu Biało-Czerwonych.

Raymond Domenech: Polacy, obudźcie się

Zdaniem Domenecha mecz Polaków ze Słowacją był „katastrofalny pod każdym względem, na każdym poziomie, w każdym elemencie". – Tam nie było praktycznie niczego, co można by pochwalić – dodał. Były selekcjoner docenił za to odwagę podopiecznych Paulo Sousy w starciu z Hiszpanią. – Natomiast mecz ze Szwedami... Było dużo energii ze strony polskiej drużyny, ale w całokształcie to jednak o wiele za mało – stwierdził.

Francuz odniósł się również do swojego wpisu o Lewandowskim przyznając, że chciał sprowokować Polaków do dyskusji i działania. – Macie geniusza, ale innych świetnych zawodników za bardzo nie widzę. Różnica między Lewandowskim a jego kolegami z drużyny jest zbyt duża – ocenił dodając, że w Polsce większy nacisk powinno kłaść się na szkolenie młodych zawodników.

Domenech zauważył, że w Polsce mieszka 38 milionów ludzi, czyli więcej niż w Belgii, Holandii, Danii, Austrii czy innych państwach, które piłkarsko radzą sobie lepiej niż nasi reprezentanci. – Dlatego apeluję: Polacy, obudźcie się! Poprawcie struktury, programy szkoleniowe. Talenty u was są, muszą być! Jednak trzeba je znaleźć i odpowiednio poprowadzić – zaznaczył.

