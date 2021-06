Drabinka Euro 2020. Tak wyglądają pierwsze pary ćwierćfinałowe

Do 1/8 finału Euro 2020 zakwalifikowało się 16 reprezentacji. Osiem z nich pożegna się z turniejem, a pozostałe zawalczą w ćwierćfinale o przejście do kolejnego etapu rozgrywek. Szansę na półfinał wciąż mają Belgowie, Włosi, Czesi i Duńczycy, którzy wygrali swoje pierwsze spotkania w fazie pucharowej. Ciekawie zapowiada się szczególnie rywalizacja dwóch pierwszych drużyn, które są faworytami do wygrania całego turnieju.

Wspomniane cztery reprezentacje zobaczymy w ćwierćfinałach. Do najlepszej ósemki turnieju zakwalifikują się jeszcze ekipy, które 28 i 29 czerwca rozegrają swoje spotkania w ramach 1/8 finału. Chorwacja zagra z Hiszpanią, Francja ze Szwajcarią, Anglia z Niemcami, a Szwecja z Ukrainą. Zwycięzcy tych par zmierzą się w bezpośrednich starciach o półfinał imprezy.

Drabinka pucharowa Euro 2020

Ćwierćfinały

Francja/Szwajcaria – Chorwacja/Hiszpania – piątek 2 lipca, godz. 18

Belgia – Włochy – piątek 2 lipca, godz. 21

Czechy – Dania – sobota 3 lipca, godz. 18

Szwecja/Ukraina – Anglia/Niemcy – sobota 3 lipca, godz. 21

Półfinały

Belgia/Włochy – Francja/Szwajcaria/Chorwacja/Hiszpania – wtorek 6 lipca, godz. 21

Szwecja/Ukraina/Anglia/Niemcy – Czechy/Dania – środa, 7 lipca, godz. 21

Finał – niedziela 11 lipca, godz. 21

