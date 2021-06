Angielscy piłkarze ofiarami internetowego hejtu. „Skala problemu jest ogromna”

Jednym z głównych tematów pozaboiskowych przy okazji tegorocznych mistrzostw Europy jest hejt, jaki spływa na wielu piłkarzy. Już wcześniej o groźbach karalnych czy życzeniach śmierci wobec dzieci opowiadali odpowiednio Marcus Berg oraz Alvaro Morata. Tym razem analiza postów z Twittera wykazała, że mnóstwo obelg kierowano również do poszczególnych zawodników reprezentacji Anglii.

Euro 2020. Twitter wylęgarnią internetowego hejtu

Analiza, której podjęła się antyrasistowska organizacja „Hope Not Hate”, dowiodła, iż podczas trzech meczów grupowych Euro 2020 na Twitterze pojawiło się 2114 obraźliwych wpisów wobec członków drużyny Synów Albionu. Zawierały się w tym między innymi komentarze rasistowskie, ataki na graczy za klękanie na jedno kolano przed meczami czy wymowne wpisy dotyczące czarnoskórych zawodników z emoji małp. Według zebranych danych, internauci najczęściej brali na celownik Raheema Sterlinga, Harry’ego Kane’a oraz Garetha Southgate’a, czyli selekcjonera reprezentacji Anglii.

Akcja, którą opisano w „The Guardian”, miała na celu wykazanie skali problemu hejtu internetowego. Ta jest ogromna, ale organizacja „Hope Not Hate” liczy, że wykazując swoje wyliczenia, wywrze presję na właścicielach portalu społecznościowego, aby ten jeszcze ostrzej walczył z rasizmem czy homofobią i szybciej usuwał wulgarne posty lub blokował użytkowników przekraczających granicę dobrego smaku.

Euro 2020 a rasizm

– Internetowe nadużycia na tle rasowym to bardzo poważny problem. Nawet jeśli takie poglądy wyraża zdecydowana mniejszość użytkowników, nadal mogą one mieć bezpośredni, negatywny wpływ na adresata wpisów, a także postronnych obserwatorów. Pojedynczy komentarz oddziałuje źle nie tylko na samą ofiarę hejtu, lecz również na wiele innych osób – podkreślił Patrik Hermansson, jeden z pracowników organizacji „Hope Not Hate”.

