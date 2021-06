Euro 2020. Szwedzi w nietypowy sposób szykują się do 1/8 finału. Jeździli kolejką górską

Liseberg jest największym parkiem rozrywki w Skandynawii, a rokrocznie odwiedzają go setki tysięcy osób. To właśnie tam pojechali piłkarze reprezentacji Szwecji, którzy przygotowują się do meczu w ramach 1/8 finału Euro 2020. Na nagraniu zamieszczonym 27 czerwca przez administratorów oficjalnego profilu kadry widać, że zawodnicy zdecydowali się m.in. na przejażdżkę kolejką górską czy jazdę gokartami.

Kulusevski bał się przejażdżki

Nieco więcej światła na wizytę Szwedów w parku położonym w Goteborgu rzucają doniesienia dziennika „Sportbladet”. Jak czytamy, trener reprezentacji Janne Andersson ograniczył swój udział we wspólnej zabawie jedynie do jazdy gokartem. Wątpliwości co do kolejki górskiej miał również Dejan Kulusevski, ale ostatecznie zdecydował się na przejażdżkę odsłoniętym wagonikiem. – To było najgorsze, co kiedykolwiek przeżyłem – przyznał gwiazdor Juventusu.

Kulusevski, który swoim świetnym wejściem z ławki rezerwowych pomógł kolegom pokonać Polaków w ostatnim meczu fazy grupowej, najwyraźniej nie lubi ekstremalnych atrakcji. – Zrobiłem to raz i już nigdy tego nie powtórzę – przyznał w rozmowie z „Sportbladet”. Jak przyznał, obawy przed przejażdżką miał także Jens Cajuste, ale ostatecznie namówił Kulusevskiego do jazdy. – Powiedział, że jeśli ja pojadę, to on też. On później też nie był szczęśliwy – zdradził piłkarz Starej Damy.

Przypomnijmy, Szwecja już we wtorek 29 czerwca zagra w 1/8 finału Euro 2020 z Ukrainą. Początek spotkania o godz. 21, a relację na żywo z walki o ćwierćfinał poprowadzimy na Wprost.pl.

