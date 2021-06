Dlaczego Aymeric Laporte zmienił barwy narodowe? „Widocznie nie byłem wystarczająco ważny”

Przez lata wydawało się, że Aymeric Laporte w końcu zostanie podporą obrony reprezentacji Francji. Kolejne sezony mijały jednak, a środkowy obrońca nigdy nie doczekał się nawet debiutu w barwach Trójkolorowych i to pomimo faktu, iż w jej młodzieżowych sekcjach rozegrał ponad 40 spotkań. Dlaczego?

Euro 2020. Aymeric Laporte – kim jest?

Jednym z wytłumaczeń może być oczywiście wielka konkurencja. Francji trafiło się właśnie jedno z najzdolniejszych pokoleń w swojej historii, a Didier Deschamps ma do dyspozycji tak świetnych stoperów jak Raphael Varane, Presnel Kimpembe, Kurt Zouma, Clement Lenglet, Jules Kounde czy Dayot Upamecano. Można dyskutować, czy wychowanek Athletic Club jest lepszy od wyżej wymienionych, ale nie zmienia to faktu, że brak szansy na grę w zespole Francji jawi się jako szokujący.

W końcu sam obrońca miał dość czekania i skorzystał z propozycji Luisa Enrique, by dołączyć do reprezentacji Hiszpanii. Laporte jest związany z tym krajem, choć wcześniej przez osiem lat grał w klubie z Bilbao. Kraj Basków nie posiada jednak oficjalnej kadry narodowej, dlatego pierwszeństwo w sprawie powołania Laporte’a w końcu dostała La Furia Roja.

– Zawsze mnie chcieli, pytanie o mnie od lat. W końcu zadzwonił Luis Enrique, a ja podjąłem decyzję. To było trudne, ponieważ moja rodzina nadal mieszka we Francji. Dużo dyskutowaliśmy na ten temat. Czułem się komfortowo, przyjeżdżając na zgrupowanie Hiszpanii. W końcu mieszkałem w tym kraju przez osiem lat – powiedział Laporte.

Euro 2020. Aymeric Laporte - dlaczego gra w Hiszpanii?

Dlaczego Laporte nigdy nie zagrał w ekipie Trójkolorowych? Prawdopodobnie trzeba byłoby o to zapytać Didiera Deschampsa. Nawet sam obrońca może wyłącznie spekulować na ten temat. – Ostatecznie uznałem, że nie jestem na tyle ważny dla Francji, żeby o czymś ją informować. Zawsze powtarzałem, że będę grał tam, gdzie mnie chcą. Jestem wdzięczny Hiszpanii. Reprezentowanie jej to owoc mojej 22-letniej pracy – stwierdził zawodnik.

– Już sześć lat temu informowałem francuską federację, że zabiegają o mnie Hiszpanie i chciałem poznać plany co do mnie. Wysłałem wiadomość w tej sprawie, ale przez lata nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Może Deschamps dostał nowy telefon i zmienił numer? Nie wiem, przecież napisałem do niego na ten sam numer, z którego sam wcześniej do mnie dzwonił – rozkładał ręce Laporte.

Historia ta nabrałaby dodatkowych rumieńców, gdyby Hiszpania zmierzyła się z Francją w Euro 2020. Może tak się stać w ćwierćfinale, o ile pierwsi pokonają Chorwację, a drudzy Szwajcarię.

