Euro 2020. Szwecja – Ukraina. Pogromcy Biało-Czerwonych w walce o ćwierćfinał

Ostatnie spotkanie 1/8 finału to pojedynek Szwecja – Ukraina. Skandynawowie dosyć nieoczekiwanie wygrali grupę E i o awans do ćwierćfinału zagrają z drużyną, która rzutem na taśmę awansowała do play-offów.

Rozgrywki w ramach 1/8 finału Euro 2020 powoli dobiegają końca. W ostatnim spotkaniu tej fazy zmierzą się ze sobą Szwecja i Ukraina. Szwecja – Ukraina. Droga do 1/8 finału Euro 2020 Szwecja rozpoczęła swoje zmagania na Euro 2020 od bezbramkowego remisu z Hiszpanią. Następnie podopieczni Janne Anderssona zdołali wygrać ze Słowacją 1:0. Do ostatniego meczu, w którym mieli oni zmierzyć się z naszą reprezentacją, przystępowali już z zapewnionym awansem do fazy pucharowej. To jednak nie wpłynęło na ich kondycję i wygrali z Polakami 3:2 zajmując tym samym pierwsze miejsce w grupie E. Ukraina zdołała wygrać tylko jedno spotkanie w grupie, ale dzięki najlepszemu bilansowi bramkowemu dostała się ona do fazy pucharowej mistrzostw Europy z trzeciego miejsca. Podopieczni Andrija Szewczenki przegrali z Holandią (2:3) i Austrią (0:1), a zbawienną wygraną zanotowali przeciwko reprezentacji Macedonii Północnej (2:1). Gdzie i kiedy oglądać spotkanie? Mecz Szwecja – Ukraina rozpocznie się 29 czerwca o godzinie 21. Transmisja będzie dostępna na TVP 1, TVP Sport i sport.tvp.pl. Zapraszamy również do śledzenia na stronie wprost.pl naszej relacji live z tego spotkania. Czytaj też:

