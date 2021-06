NA ŻYWO: Euro 2020. Faworyzowana Francja walczy ze Szwajcarią o ćwierćfinał mistrzostw Europy

18. min. Rzut wolny blisko pola karnego. Griezmann dośrodkowuje i... Benzema nie sięga piłki. 17. min. Francja rozdrażniona straconą bramką naciskają na obronę Szwajcarii. 15. min. Wspaniałe dośrodkowanie z lewej strony boiska i jeszcze lepszy strzał głową i sensacyjnie Helweci wychodzą na prowadzenie! 15. min. GOOOL SEFEROVIC! Szwajcaria prowadzi 1:0! 14. min. Francja uspokaja grę. Niedokładne zagranie Lengleta i rozpocznie bramkarz Szwajcarii. 12. min. Niebezpieczna strata Szwajcarów, ale dobra postawa w ustawieniu uniemożliwia Francuzom oddanie strzału. 11. min. Francja przy piłce. Zawodnicy Trójkolorowych wymieniają podania, ale niedokładnie, przez co tracą posiadanie. 9. min. Helweci dośrodkowują z prawej strony, ale piłka nie znajduje adresata. 8. min. Korner nieudany, ale jesteśmy już po drugiej stronie boiska i również mamy rzut rożny i również nic z tego nie wynika. 7. min. Mbappe znowu szaleje na lewym skrzydle. Pięciu rywali otacza Francuza, ten dośrodkowuje, ale obrońca blokuje piłkę i mamy rzut rożny. 6. min. Griezmann dośrodkowanie wprost do Benzemy, ale ten nie zdołał złożyć się do strzału. 5. min. Benzema w polu karnym Helwetów, ale nie zdołał zgrać piłki do kolegi. Trójkolorowi ciągle przy piłce. Budują atak pozycyjny. 4. min. Nieudany korner, ale Szwajcarzy ciągle przy piłce. 3. min. Szwajcaria rusza z atakiem. Wymieniają podania przed polem karnym Francji. Dośrodkowanie Shaqiriego i rzut rożny dla Helwetów. 2. min. Jest dobre dośrodkowanie Griezmanna, ale niecelny strzał Varana. 2. min. Francja przejmuje piłkę. Mbappe rozpędza się na lewym skrzydle. Rzut rożny dla Trójkolorowych. 1. min. Szwajcaria przy piłce. Zaczynamy! 20:53 Zawodnicy obu drużyn wychodzą na murawę. Za chwilę hymny 20:28 Tak prezentują się obie jedenastki, które rozpoczną mecz od pierwszej minuty:

twitter.com 20:22 Witamy w relacji na żywo z meczu Francja – Szwajcaria. Zaczynamy o 21!

Starcie Francja – Szwajcaria wyłoni kolejnego ćwierćfinalistę Euro 2020. Zdecydowanym faworytem meczu będą Trójkolorowi. Czy Helwetów stać na sprawienie kibicom dużej niespodzianki?

Jak drużyny grały w fazie grupowej?

Francuzi zakończyli rywalizację w grupie F na pozycji lidera, wygrywając w pierwszym starciu Euro 2020 z Niemcami. Trójkolorowi później zremisowali 1:1 z Węgrami, a w ostatniej kolejce podzielili się punktami z Portugalczykami (2:2). I chociaż mecz wicemistrzów Europy z naszymi zachodnimi sąsiadami wyglądał obiecująco, to już w rywalizacji z Madziarami podopieczni Didiera Deschampsa zawiedli. Teraz będą mieli okazję do rehabilitacji w 1/8 finału, gdzie zmierzą się ze Szwajcarami.

Helweci zajęli trzecie miejsce w grupie A, awansując do dalszej fazy turnieju dzięki korzystnemu bilansowi punktowemu. Podopieczni Vladimira Petkovicia zremisowali z Walią (1:1), przegrali z Włochami (0:3) oraz wygrali decydujący mecz z Turcją (3:1). I chociaż Szwajcarzy nie będą faworytami meczu z Francją, to już starcie Czechów i Holendrów pokazało, że również w turniejach tej rangi zdarzają się niespodzianki.

Czytaj też:

Euro 2020. Szwedzi w nietypowy sposób szykują się do 1/8 finału. Jeździli kolejką górską