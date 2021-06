Wimbledon. Iga Świątek wygrywa spotkanie inaugurujące jej udział w turnieju

Iga Świątek w ramach przygotowań do Wimbledonu wzięła udział w turnieju WTA 500 w Eastbounre, który również rozgrywany jest na trawie. Polka dopiero uczy się gry na tej nawierzchni, więc nic dziwnego, że odpadła w nim już w drugiej rundzie.

Świątek wygrywa w dwóch setach

Iga Świątek dobrze weszła w mecz. Polka od razu przełamała swoją przeciwniczkę i chwilę później wygrała gema przy swojej zagrywce. Jak się okazało, jeden przegrany serwis Hsieh nie pozwolił jej już wrócić do walki o zwycięstwo w pierwszym secie. Do końca pierwszej partii obie zawodniczki wygrywały swoje serwisy, w wyniku czego to Świątek wyszła na prowadzenie 1:0.

W drugim secie Polka zaczęła od wygrania gema przy zagrywce przeciwniczki. Tym razem jednak Hsieh zdołała odpowiedzieć i również przełamała Świątek, po czym po długiej grze na przewagi wygrała gema numer trzy. Gem numer pięć (zagrywka Hsieh) ponownie został zapisany na konto Polki. Dalej gra odbywała się tak, jak w pierwszym secie na zasadzie gem za gem. Ostatecznie Polka wygrała cały mecz 2:0 (6:4, 6:4).

