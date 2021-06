Euro 2020. Chorwacja - Hiszpania. Gracz Legii na boisku w meczu, w którym mogli grać Polacy

Zarówno Chorwacja, jak i Hiszpania nie zachwyciły w pierwszych starciach fazy grupowej Euro 2020. Wicemistrzowie świata na początek ulegli (0:1) Anglikom, a później zremisowali z Czechami. La Furia Roja z kolei rozpoczęła turniej od remisów ze Szwecją i Polską.

Dopiero w trzeciej kolejce obie ekipy przypieczętowały awans do 1/8 finału. Drużyna z Bałkanów pokonała 3:1 Szkocję, a świetne spotkanie rozegrał Luka Modrić. Podopieczni Luisa Enrique również pewnie rozprawili się z rywalem, wygrywając ze Słowacją 5:0. Teraz Chorwacja i Hiszpania zmierzą się w bezpośrednim starciu o ćwierćfinał mistrzostw Europy. Zwycięzca tego meczu zagra 2 lipca w ćwierćfinale, a jego rywalem będzie wygrany z pary Francja – Szwajcaria. Warto pamiętać, że to reprezentacja Polski mogła być na miejscu hiszpańskiego zespołu, gdyby tylko udało jej się wygrać starcie ze Szwecją.

Josip Juranović. Bohater meczu ze Szkocją

W starciu ze Szkocją jednym z najlepszych w reprezentacji Chorwacji był zmiennik Sime Vrsaljko, Josip Juranović. Zawodnik warszawskiej Legii zebrał wiele pochwał za swój występ. "Nadspodziewanie dobrze zagrał Juranović, którego obecność w składzie była niespodzianką. Były zawodnik Hajduka ma za sobą świetny sezon w Legii, ale to jednak co innego niż spotkania na Euro. On jednak zagrał bardzo dobry mecz. To fizyczna bestia i jeden z bohaterów tej konfrontacji" – pisał o nim portal 24sata.hr.

– Nie mogłem się doczekać takiej szansy i dałem z siebie wszystko. Nie wiem, czy będę jeszcze grał na tym turnieju, ale jestem wdzięczny Vrsaljko za pomoc. Przed meczem dał mi kilka rad, które wziąłem sobie do serca i zaprocentowały na boisku – mówił w rozmowie z tym samym źródłem Juranović.

Gdzie obejrzeć mecz Chorwacja – Hiszpania?

Mecz Chorwacja – Hiszpania rozpocznie się w poniedziałek 28 czerwca o godz. 18. Spotkanie będzie transmitowane na antenach TVP 2 i TVP Sport oraz w serwisie sport.tvp.pl. Relacja na żywo z tego starcia dostępna także w serwisie Wprost.pl.