Euro 2020. „O Jezu, co tu się stało?!”. Koszmarny kiks bramkarza Hiszpanii

Chorwacja objęła prowadzenie nad Hiszpanią po niesamowitym błędzie hiszpańskiego bramkarza. Unai Simon zwyczajnie nie trafił w piłkę, którą podawał do niego kolega z drużyny, a ta powoli wtoczyła się do bramki. Komentujący to spotkanie Jacek Laskowski wykrzyknął jedynie „O Jezu, co tu się stało?!”. Zobaczcie zresztą sami:

Zarówno Chorwacja, jak i Hiszpania nie zachwyciły w pierwszych starciach fazy grupowej Euro 2020. Wicemistrzowie świata na początek ulegli (0:1) Anglikom, a później zremisowali z Czechami. La Furia Roja z kolei rozpoczęła turniej od remisów ze Szwecją i Polską.

Dopiero w trzeciej kolejce obie ekipy przypieczętowały awans do 1/8 finału. Drużyna z Bałkanów pokonała 3:1 Szkocję, a świetne spotkanie rozegrał Luka Modrić. Podopieczni Luisa Enrique również pewnie rozprawili się z rywalem, wygrywając ze Słowacją 5:0. Teraz Chorwacja i Hiszpania zmierzą się w bezpośrednim starciu o ćwierćfinał mistrzostw Europy. Zwycięzca tego meczu zagra 2 lipca w ćwierćfinale, a jego rywalem będzie wygrany z pary Francja – Szwajcaria.

Gdzie obejrzeć mecz Chorwacja – Hiszpania?

Mecz Chorwacja – Hiszpania rozpocznie się w poniedziałek 28 czerwca o godz. 18. Spotkanie będzie transmitowane na antenach TVP 2 i TVP Sport oraz w serwisie sport.tvp.pl. Relacja na żywo z tego starcia będzie dostępna także w serwisie Wprost.pl.



