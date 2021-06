Premier League. Rafa Benitez niechciany w Evertonie. „Wiemy gdzie mieszkasz”

Rafael Benitez został trenerem Liverpoolu w 2004 roku. Przez sześć sezonów zdołał z The Reds wygrać Puchar Anglii i Ligę Mistrzów. Od niedawna hiszpański szkoleniowiec jest łączony w mediach z Evertonem, odwiecznym rywalem drużyny z czerwonej części Liverpoolu.

Niepokojący napis niedaleko domu Beniteza

Wspólna przeszłość Beniteza z Liverpoolem rozjuszyła niektórych fanatyków Evertonu. Niedaleko domu, w którym mieszka hiszpański szkoleniowiec został rozwieszony baner zrobiony z prześcieradeł, na którym napisano: „Wiemy gdzie mieszkasz. Nie podpisuj kontraktu”. Można to odczytać jako groźbę skierowaną w stronę trenera.

Policja z Merseyside potwierdziła, że otrzymała zgłoszenie związane z wiadomością adresowaną do Beniteza. „Możemy potwierdzić, że policja bada doniesienia o banerze z pogróżkami” – napisano w oficjalnym oświadczeniu. – Ze względu na użycie piłkarskiego języka możemy stwierdzić, że była to wiadomość skierowana w stronę trenera Beniteza, ale ktokolwiek to zrobił zostawił baner nie przed tym domem co chciał – dodał detektyw Darren Taylor.

