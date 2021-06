Euro 2020. Kylian Mbappe po przegranej ze Szwajcarią: Ciężko będzie zasnąć

Reprezentacja Francji była murowanym faworytem do zwycięstwa w 1/8 finału. Przeciwnikiem była reprezentacja Szwajcarii, która jeszcze nigdy nie awansowała do ćwierćfinału Euro 2020.

Przebieg i sensacyjny wynik spotkania

Strzelanie w meczu rozpoczęli Helweci, którzy wbrew prawom logiki przeważali na boisku praktycznie w każdym aspekcie. W drugiej połowie nastąpiło przebudzenie Trójkolorowych. Dwie bramki w pięć minut strzelił Karim Benzema, a piękne trafienie na 3:1 zaliczył Paul Pogba. Wydawało się, że nic nie odbierze już zwycięstwa Francuzom. Szwajcaria jednak nie powiedziała ostatniego słowa i dzięki bramkom w 81. i 90. minucie zapewniła sobie dogrywkę.

Dodatkowy czas gry nie przyniósł rozstrzygnięcia i stadion w Bukareszcie miał za chwilę ujrzeć konkurs rzutów karnych. Obie drużyny wykonywały jedenastki bezbłędnie, dopóki do oddania swojej próby nie podszedł Kylian Mbappe. Francuz nie strzelił na tych mistrzostwach Europy żadnej bramki i jak się okazało nie będzie mu to dane. Bramkarz Szwajcarów obronił strzał młodej gwiazdy PSG i to Helweci zameldowali się w 1/4 finału.

Kylian Mbappe przeprasza

Nastroje w obozie mistrzów świata po odpadnięciu ze Szwajcarią nie mogły być pozytywne. Kylian Mbappe mimo smutku postanowił bardzo szybko wystosować oświadczenie, w którym przeprasza wszystkich kibiców za swój błąd. „Ogromnie mi smutno, że nie mogliśmy osiągnąć celu” - napisał francuski gwiazdor. „Ciężko będzie zasnąć, ale sport, który tak kocham polega na wzlotach i upadkach takich jak dzisiaj” - dodał Mbappe. Zawodnik Trójkolorowych na koniec pogratulował Szwajcarom wyniku i życzył powodzenia w przyszłości.

