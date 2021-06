Euro 2020. Nietypowy „król strzelców” turnieju. Samobój rządzi na europejskich boiskach

Do zakończenia Euro 2020 pozostał raptem dziewięć spotkań. Podczas 42 do tej pory rozegranych meczów najwięcej bramek (5) zdobył portugalski zawodnik Cristiano Ronaldo. Gdyby jednak w statystykach wliczać gole samobójcze jako oddzielnego zawodnika, żaden piłkarz nie byłby nawet blisko korony króla strzelców.

Samobój najskuteczniejszym „strzelcem”

Do tej pory podczas Euro 2020 padło tyle samo bramek samobójczych co we wszystkich poprzednich mistrzostwach Europy w historii (9). Pierwszego samobója w turnieju zanotował Wojciech Szczęsny. Polski bramkarz pobił niechlubny rekord, ponieważ jego bramka samobójcza była najszybszym tego typu trafieniem w historii mistrzostw Europy. Z przymrużeniem oka można stwierdzić, że popularny „Szczena” wyznaczył nowe standardy rozgrywek, ponieważ po nim jeszcze ośmiu zawodników trafiło do własnej bramki. Ostatnim z nich był Unai Simon, bramkarz Hiszpanii, który w meczu przeciwko Chorwacji źle zachował się przy podaniu od swojego kolegi i finalnie piłka wylądowała w siatce.

Klasyfikacja strzelców turnieju

Na pierwszym miejscu klasyfikacji znajduje się Cristiano Ronaldo (5 bramek), ale wiadomo, że Portugalczyk nie poprawi swojego wyniku. Tuż za nim z czterema trafieniami znajdują się Karim Benzema i Patrik Schick. Czechy wyeliminowały z gry Holandię, więc drugi z nich ma ciągle szanse na pobicie osiągnięcia Cristiano Ronaldo. Po trzy bramki, oprócz Lewandowskiego i Wijnalduma, którzy nie grają już w turnieju, mają jeszcze Romelu Lukaku, Haris Seferovic i Emil Forsberg.

