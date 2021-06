Euro 2020. Szwecja – Ukraina. Niebiesko-żółte starcie na zakończenie 1/8 finału

Szwecja – Ukraina to ostatnie spotkanie pierwszego etapu fazy pucharowej Euro 2020. Zwycięzcy grupy E zagrają z drużyną, która rzutem na taśmę awansowała do 1/8 finału.

Reprezentacje Szwecji i Ukrainy jeszcze nigdy nie zdobyły żadnego trofeum międzynarodowego. Spotkanie pomiędzy tymi drużynami to zderzenie dwóch odmiennych stylów gry. Szwedzi z dobrze poukładaną defensywą będą dla podopiecznych Andrija Szewczenki prawdziwym sprawdzianem potencjału ofensywnego. Skandynawowie stracili w fazie grupowej dwie bramki, oba po strzałach kapitana reprezentacji Polski Roberta Lewandowskiego, ale Jaremczuk i Jarmolenko pokazali już, że są na Euro 2020 w dobrej dyspozycji i mogą tę obronę Szwedów naruszyć w równym stopniu co „Lewy”. Tylko jedna wygrana Ukrainy w fazie grupowej nie sprawia, że jest ona drużyną łatwą do ogrania.

Gdzie i kiedy oglądać spotkanie?

Mecz Szwecja – Ukraina rozpocznie się 29 czerwca o godzinie 21. Transmisja będzie dostępna na TVP 1, TVP Sport i sport.tvp.pl. Zapraszamy również do śledzenia na stronie wprost.pl naszej relacji live z tego spotkania.

