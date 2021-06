Euro 2020. Szwajcarski komentator oszalał ze szczęścia po interwencji Sommera. Posłuchajcie

Euro 2020 już w fazie grupowej obfitowało w emocje i dostarczyło nam kilku naprawdę dobrych meczów. To, co dzieje się w play-offach przekracza jednak wszelkie oczekiwania kibiców. Z tym stwierdzeniem muszą zgodzić się wszyscy, którzy znaleźli czas na oba poniedziałkowe mecze. 28 czerwca byliśmy świadkami piłkarskich widowisk, które zostaną z nami na długo.

W pierwszym meczu tego dnia widzieliśmy kuriozalnego gola samobójczego bramkarza Hiszpanii, Simona Unaia. Jego koledzy strzelili później trzy bramki, doprowadzając do stanu 3:1. Wtedy obudzili się Chorwaci, którzy wyrównali na 3:3 i doprowadzili do dogrywki. Tam jednak znów zaatakowali Hiszpanie, kończąc ostatecznie to spotkanie wynikiem 5:2.

Francja - Szwajcaria kolejnym hitem Euro 2020

Jeśli myśleliśmy, że wieczorny mecz nie przebije tego pierwszego, to byliśmy w błędzie. Skazywana na pożarcie Szwajcaria najpierw prowadziła 1:0, by dojść do stanu 1:3 dla Francji, a później wyrównać na 3:3. Dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia, a w rzutach karnych trafionych zostało pierwszych 9 strzałów. Wtedy to uderzenie wielkiej gwiazdy, Kyliana Mbappe, w świetnym stylu powstrzymał bramkarz Szwajcarii Yann Sommer.

Francja - Szwajcaria. Szalona reakcja komentatora

Następującą po tym eksplozję radości w szwajcarskich domach trudno nawet sobie wyobrazić. Na szczęście możemy wspomóc się nagraniem komentatora szwajcarskiej telewizji, by przybliżyć sobie poziom tych emocji. Materiał, który trafił do mediów społecznościowych, stał się hitem od razu po publikacji. Nic dziwnego, w końcu takiego pozytywnego szaleństwa nie słyszymy często, nawet w tym pełnym zwrotów akcji sporcie. Najlepiej posłuchajcie sami.

