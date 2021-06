Euro 2020. Jakie mecze czekają kibiców piłki nożnej? Jest jeden hit

Euro 2020 weszło w fazę pucharową. Zaraz skończy się jej pierwsza część, czyli mecze 1/8 finału. Wiadomo, że do następnej rundy przeszły już reprezentacje Włoch, Belgii, Szwajcarii, Hiszpanii, Czech i Danii. We wtorek 29 czerwca poznamy dwóch ostatnich uczestników ćwierćfinałów.

Szlagier na Wembley

Piłkarski wtorek zaczyna się od meczu Anglia – Niemcy. Synowie Albionu zagrają już czwarte spotkanie przed własną publicznością na londyńskim Wembley. Do tej pory podopieczni Garetha Southgate'a strzelili tylko dwie bramki, po jednej w meczach z Chorwacją i Czechami. Autorem obu trafień był Raheem Sterling, na co dzień zawodnik Manchesteru City.

Reprezentacja Niemiec wygrała w grupie tylko jedno spotkanie, ale popisała się większym potencjałem w ofensywie, ponieważ zdobyli oni aż sześć bramek. Trzeba jednak nadmienić, że dwie z nich były wynikiem trafień samobójczych dwóch Portugalczyków. Anglicy zagrają z Niemcami o godzinie 18. Transmisja z meczu będzie dostępna na TVP 2 i TVP Sport. Zapraszamy do śledzenia relacji live na naszej stronie wprost.pl, która rozpocznie się równo ze spotkaniem.

Szwecja – Ukraina w Glasgow

Szwecja po pokonaniu Polski i Słowacji, a także remisie z Hiszpanią w grupie stanie do walki o ćwierćfinał z waleczną Ukrainą. Podopieczni Andrija Szewczenki wygrali w grupie tylko jedno spotkanie, ale dzięki korzystnemu układowi innych spotkań znaleźli się na trzecim miejscu w grupie C, które okazało się przepustką do fazy pucharowej. Mecz Szwecja – Ukraina rozpocznie się o godzinie 21. Transmisja będzie dostępna na TVP 1, TVP Sport i sport.tvp.pl.

