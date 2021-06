Euro 2020. Yann Sommer po meczu z Francją: Zadzwonię do Roberta De Niro

W meczu Francuzów ze Szwajcarami padł remis, chociaż jeszcze do 81. minuty Helweci przegrywali 1:3. Po trafieniach Harisa Seferovicia i Mario Gavranovicia udało się jednak doprowadzić do wyrównania i dogrywki. Ta nie przyniosła rozstrzygnięcia, przez co konieczne okazało się rozegranie serii rzutów karnych. W ostatniej kolejce jedenastek do piłki podszedł Kylian Mbappe, a jego strzał wybronił Yann Sommer, dając tym samym swojej drużynie upragniony ćwierćfinał Euro 2020.

Yann Sommer komentuje mecz z Francją

Po meczu Sommer rozmawiał z dziennikarzami, a na antenie niemieckiej stacji ZDF został zapytany o to, czy jego gra przeciwko Francuzom jest gotowym scenariuszem na film. – Tak, to szaleństwo. Zadzwonię do Roberta De Niro zapytać, czy zechce mnie zagrać – zażartował.

Później w rozmowie z serwisem euro2020.com bramkarz przyznał, że po strzeleniu trzeciej bramki Francuzi zaczęli być „nieco aroganccy”. – Myśleli, że już wygrali, a my to wykorzystaliśmy – stwierdził. – Jestem naprawdę dumny z tego zespołu, z tego jak wróciliśmy do gry – zaznaczył.

Przypomnijmy, Szwajcaria zagra w ćwierćfinale mistrzostw Europy z Hiszpanami, którzy w 1/8 finału pokonali Chorwatów po dogrywce. Spotkanie o półfinał turnieju rozpocznie się o godz. 18 w piątek 2 lipca.

Czytaj też:

Euro 2020. Szwajcarski komentator oszalał ze szczęścia po interwencji Sommera. Posłuchajcie