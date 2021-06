Szwajcarski kibic stał się bohaterem memów. Po meczu z Francją jest ich więcej

Już akcja z 15. minuty meczu Francja – Szwajcaria zwiastowała wielkie emocje w meczu 1/8 finału Euro 2020. Haris Seferović pokonał Hugo Llorisa i dał swojej drużynie prowadzenie. Po zmianie stron Francuzi ruszyli do ataków i szukali wyrównania, ale to ich rywale mieli doskonałą okazję do podwyższenia wyniku.

Zwroty akcji i emocje kibica

W 55. minucie Ricardo Rodriguez zmarnował jednak jedenastkę, co tylko zmobilizowało Trójkolorowych. Dwie minuty później Karim Benzema wyrównał, a po chwili doprowadził do rezultatu 2:1.

Gdy na kwadrans przed końcem meczu Paul Pogba fenomenalnym strzałem zza pola karnego ustalił wynik na 3:1 wydawało się, że aktualni mistrzowie świata są już jedną nogą w ćwierćfinale. Tak się jednak nie stało, a Szwajcarzy najpierw doprowadzili do wyrównania, a później w serii rzutów karnych wyeliminowali podopiecznych Didiera Deschampsa.

Emocje udzieliły się szczególnie kibicom zgromadzonym na stadionie w Bukareszcie. Realizator uchwycił jednego ze szwajcarskich fanów, który za sprawą dokonań swojej drużyny w ciągu kilku minut zmienił się ze smutnego w krzyczącego i celebrującego korzystny wynik kibica. Tym samym mężczyzna stał się bohaterem memów, których po emocjonującym spotkaniu nie brakuje.

