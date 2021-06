Anglia - Niemcy. Defensywna taktyka Southgate'a dała radość kibicom na Wembley

90' +5 Koniec! Anglia w ćwierćfinale Euro 2020! 90' +4 Kolejne dośrodkowanie wybija niewysoki Phillips. Piłkę asekuruje jeszcze Henderson. 90' +4 Po niecelnym dośrodkowaniu piłkę łapie Pickford. Stones popycha go na ziemię, Maguire klepie po głowie. Anglicy już wiedzą, że nie wypuszczą tego zwycięstwa z rąk. 90' +3 Ostatnie rozpaczliwe zmiany w reprezentacji Niemiec. Na boisko wchodzi Jamal Musiala. Schodzi Thomas Mueller. 90' +2 Goretzka z przewrotki! Havertz jeszcze próbował wślizgiem dobijać tę piłkę. Nie sięgnął! 90' +1 Doliczono 4 minuty do podstawowego czasu gry. 90' Sane wrzuca, wybija Maguire, Goretzka źle trafia w piłkę i uderza obok bramki. 89' Niemcy wymieniają dziesiątki podań, ale zwlekają z ostatnim dograniem. Czas im ucieka. 88' Wchodzi też Leroy Sane za Gosensa. 88' W drużynie Niemiec podwójna zmiana. Wszedł Emre Can za Gintera. 88' Schodzi potężnie zmęczony Declan Rice. W jego miejsce Jordan Henderson. 87' Odzyskał piłkę Shaw, wypuścił Grealisha, a ten idealnie dograł na głowę Kane'a. Piękna akcja, Anglicy szaleją! 86' Grealish do Kane'a i mamy 2:0!! 86' GOOOOL!!!! 85' Gnabry traci piłkę w prostej sytuacji, Kane powoli podchodził z piłką do przodu. Ostatecznie Anglicy skończyli z piłką pod własną bramką. Jakbyśmy oglądali reprezentacją Polski z najgorszych czasów. 84' Gosens dobrze zgrywał głową, ale Pickford pierwszy dopadł do tej piłki. Leży na niej jak najdłużej, kradnąc cenne sekundy. 84' Walker świetnie wyprzedził rywala. Widać, że nie zamierza wypuścić tego prowadzenia z rąk. 83' Anglicy teraz ostrożniej. Uważniej. Mogli przed chwilą zostać skarceni za swoje gapiostwo. 82' Rice do Kane'a. Ten do Sterlinga, ale po strasznym błędzie Havertz wypuszcza Millera, który w doskonałej sytuacji nie trafia w bramkę! Sterling przez całą tę akcję tylko trzymał się za głowę. Na końcu klęknął, dziękując siłom, które uchroniły go przed karą za jego błąd. 81' Joachim Loew wciąż czeka ze zmianami. Kibice reprezentacji Niemiec kryją twarze w dłoniach. 80' Dobry wślizg Rice'a zapoczątkował akcję Anglików. Ruediger nie pozwolił jednak ponownie dojść piłkarzowi West Hamu do piłki. 79' Trybuny ożyły. Teraz wiwatują nawet po wywalczeniu rzutu z autu. 78' Strzał tylko w mur. Kibice fetują to jak kolejnego gola! 78' Rzut wolny sprzed linii pola karnego. Jak tym razem rozegrają to Niemcy? Ostatnio nie poszło im za dobrze. 77' Niemcy szybko chcą odrobić stratę. Ukarany żółtą kartką Harry Maguire. Faulował Kimmicha. 76' Harry Kane rozpoczął tę akcję, Grealish zmylił zwodem całą linię obrony i wypuścił Shawa, który idealnie dograł do wbiegającego Sterlinga. Grali nudno, grali słabo, ale w końcu pokazali swoją jakość i wychodzą na prowadzenie 1:0. 75' GOOOOL! 75' Angielski obrońca jednak wraca na boisko. Fizjoterapeuci ocenili, że nie jest to nic poważnego. 74' Trippier usiadł na boisku, chwytając się za mięsień. Niegroźny skurcz czy kontuzja mięśniowa? 73' Kane nie dał rady opanować zagrania od kolegi. Jeśli chce otrzymywać więcej podań, nie może marnować tak prostych piłek. 72' Gosens spóźniony z atakiem na nogi Trippiera. Jego kiks ukarany żółtą kartką. 71' Phillips zgarnia bezpańską piłkę, ale nic z tego nie wychodzi, Anglicy "na stojąco". Bardzo słabe tempo tego meczu. 70' Rice do Grealisha, ten traci piłkę i fauluje Havertza. Kibice jakby ucichli. 69' Żegna się też Saka. Za niego zapowiedziany Grealish. Kibice świętują, jakby Anglia właśnie strzeliła gola. 68' Pierwszej dokonuje zespół Niemiec. Schodzi Timo Werner. Za niego Serge Gnabry. 68 Kibice wiwatują, bo zobaczyli przebierającego się w koszulkę meczową Jacka Grealisha. Nareszcie zmiany! 67' Maguire znów odbiera piłkę, wybiegając z wyprzedzeniem. 66' Saka niemądrze traci piłkę i musi faulować Ruedigera. Piłka dla Niemiec. 65' Werner mocno dogrywał w pole karne, ale piłka szybko wybita i Sterling w próbie kontry. Faulem zatrzymał go Kroos. Jeszcze bez żółtej kartki. 65' Phillips ciężko pracuje w pressingu, ale bez wsparcia kolegów nie ma to większego sensu. 64' Teraz Ruediger długo prowadził piłkę i podał prostopadle do Havertza. Walker jednak nie pozwolił mu dojść do podania. 63' Teraz po drugiej stronie sprint Shawa. Sterling zdecydował się jednak na wrzutkę, prosto w ręce Neuera. 62' Kane wślizgiem odbiera piłkę przeciwnikowi. Akcja Anglików jednak wyjątkowo bezzębna. Trippier zwolnił i nie wykorzystał sprintu Walkera. 61' Sędzia uznał, że Maguire faulował Havertza, odbierając mu piłkę. Angielscy kibice na Wembley nie zgadzają się z tym werdyktem. 60' Przy próbie wybicia Ginter dwoma kolanami wpadł w staw skokowy Saki. Pomocnik z bólem podnosi się z murawy. 59' Hummels dobrym długim podaniem przesunął grę na połowę Anglików, ale Werner niecelnie odgrywał piętą. 58' Kroos dogrywał zewnętrzną częścią stopy, ale czujnie Anglicy. Później ekspediują piłkę na połowę Niemców. 58' Havertz z Wernerem rozegrali świetną dwójkową akcję. Nie pozwolił mu na strzał John Stones. Rzut rożny. 57' Walker odgrywa do Pickforda, mimo posiadania innych opcji. Stones i Maguire lepiej radzą sobie z rozgrywaniem tych akcji. 56' Rozgrzewa się Marcus Rashford, ale Kane już gotowy do gry, wraca na boisko. 55' Harry Kane nie podnosi się po zderzeniu z Hummelsem. Nie widać było tam żadnego niebezpiecznego zachowania. Napastnik trzyma się jednak za kolano. Czyżby odnowiła się jakaś kontuzja? 54' Znowu wrzutka do ofensywnie ustawionego Gosensa. Tam jednak znów górują nad nim obrońcy Anglii. 53' Niemcy bardzo powoli wymieniają piłkę. Dopiero przy linii środkowej przyspieszają, zagrywając do Havertza. 52' Sterling znów ściągnął na siebie trzech przeciwników i długo nie oddawał im piłki. Jego zagranie nie dotarło niestety do Kane'a. 51' Wybija Hummels, Havertz zaczynał kontrę, ale zablokowany. 50' Saka zgrabnie do Kane'a, ten przerzuca na drugą stronę i ostatecznie Ruediger naciskany wybija na aut. Wrzucać w pole karne będzie Kyle Walker. 49' Niemcy wciąż w ataku. Teraz konstruują akcję powoli, wymieniając wiele podań w środku boiska i między obrońcami. 48' Havertz! Co za bomba z woleja! Pickford świetnie wybił na rzut rożny! 47' Kimmich o Kroosa, ten wbiega w pole karne i o mało nie oddał strzału. 46' I znów bez zdecydowanych, szaleńczych ataków. Oba zespoły rozgrywają partię "piłkarskich szachów", ostrożnie podchodząc do poczynań przeciwnika. Zaczynamy drugą połowę! Piłkarze wracają już na drugą połowę. Czekamy na to, aż któryś z zespołów w końcu przełamie obronę przeciwnika. Bardzo sympatyczne zdjęcie. twitter.com 45' +1 Koniec pierwszej połowy. W hicie 1/8 Euro 2020 remis 0:0. Trudno tłumaczyć to jedynie ultra defensywnym ustawieniem Anglików. Niemcy mimo bardziej kreatywnych zawodników nie prowadzą gry, a groźnie atakują głównie z kontry.



Ten mecz od pierwszych minut stoi na głowie i być może działa to na korzyść Garetha Southgate'a, który w odwodzie ma jeszcze błyskotliwych i młodych graczy: Fodena, Mounta, Sancho czy Rashforda. 45' +1 Sterling wbiegł między czterech przeciwników, stracił piłkę, która spadła pod nogi Harry'ego Kane'a, ten jednak źle przyjął i zmarnował najlepszą sytuację Anglików. 45' Kalvin Phillips ukarany żółtą kartką. Nie trafił dobrze w piłkę, a ześlizgując się z niej trafił boleśnie Kroosa wyprostowaną nogą. Z pierwszego ujęcia kamery wyglądało to nawet jak faul na czerwoną. 44' Wrzutka wybijana i piłka wraca aż do Pickforda. 43' Trippier dobrze dośrodkowuje do Kane'a, przytomne wybicie Hummelsa. Rzut rożny. 42' Harry Kane faulowany blisko pola karnego. Winowajcą Leon Goretzka. Znudzony brakiem podań Kane po raz kolejny sam postanowił zapoczątkować akcję swojego zespołu. 41' Kane wrócił głęboko i to on podawał prostopadle do Phillipsa. Tam jednak Neuer bardzo szybko zakończył tę akcję, wychodząc do piłki. 40' Niemcy po raz kolejny wbiegają prostopadle między dwóch obrońców Anglii i znów groźnie pod bramką Pickforda. Tym razem jeszcze Walkerowi udaje się wybijać, ale kilka razy w identycznych sytuacjach piłka przeszła już za linię defensywy. 39' Timo Werner złapany na spalonym. Zagapił się piłkarz Niemiec. 38' Kalvin Phillips teraz bardziej na prawej stronie. Szuka kombinacyjnej gry z Saką. Niemcy wybijają jednak piłkę przy każdej próbie ataku. 37' Declan Rice w prostej sytuacji stracił panowanie nad piłką. Nerwy czy po prostu brak jakości? 36' Maguire znów długo prowadzi piłkę. Środkowy obrońca Manchesteru United jest dziś głównym rozgrywającym swojego zespołu. 35' Posiadanie piłki: 51 - 49 proc. 34' Niemal równa liczba podań w obu zespołach. 33' Anglicy nieco uspokoili grę. Muszą odzyskać równowagę po tych bardzo groźnych atakach Niemców. 32' Havertz do Wernera i napastnik strzela! Prosto w bramkarza. Pickford ratuje swój zespół przed utratą gola! 31' W końcu w dobrym ataku pozycyjnym Niemcy, piękne dośrodkowanie Kimmicha, ale Gosens blokowany przez wyższych obrońców. 30' Phillips świetnie do Sterlinga, ten przy asyście dwóch przeciwników zdołał dośrodkować. Zbyt mało Anglików czekało jednak na to podanie i wybili liczniejsi Niemcy. 29' Maguire znów zdecydował się na holowanie piłki. Havertz był mu w stanie odebrać ją jedynie faulem. 28' Niemcy od wielu minut nie oddali strzału na bramkę Pickforda. Anglicy wyraźnie okrzepli i rozkręcili się w tym spotkaniu. 28' Dobrze wybija Hummels, ale chwilę później Maguire uderzał głową po doskonałym dograniu kolegi. Jego uderzenie jednak wyjątkowo kiepskie. 27' I rzut rożny. Neuer piąstkował już zza linii końcowej. 26' Kolejny stały fragment gry dla Anglii. 25' Shaw faulowany przez Gintera. Żółta kartka. 25' Maguire dobrze czuje się dzisiaj z piłką przy nodze. Przemierza boisko z wielką pewnością siebie, mijając kolejnych pomocników rywala. 25' Shaw celnie do Stonesa, ale zgranie Anglika nie spotkało żadnego z kolegów. Później Neuer ryzykownie wybijał piłkę, zostawiając pustą bramkę. Nikt nie zdążył jednak oddać strzału. 24' Goretzka sfaulował Sakę. Rzut wolny i znów wysocy obrońcy Anglii w polu karnym Neuera. 23' Ruediger ofensywnie przemierzył kilkadziesiąt metrów, ale jego podanie nie dotarło do adresata i musiał jeszcze szybciej wracać. 22' Sterling opanował trudną piłkę i wywalczył aut. Kimmich nie zgadza się z decyzją sędziego. 21' Trippier złapany na minimalnym spalonym w prostej sytuacji. Oszukany przez linię obrony Niemiec łapie się za głowę. 20' Goretzka wyprzedza Sterlinga, a Phillips Havertza. Dobra walka w środku boiska. Nie ma tam nawet chwili na zastanowienie. Trzeba odgrywać zdecydowanie szybciej. 19' Harry Kane dobrze w odbiorze. Wcześniej Sterling zbyt długo zwlekał z podaniem do kolegów, marnując rozpęd kontry. 18' Werner zdziwiony, że sędzia nie odgwizdał faulu. Z kolejną akcją ruszają Anglicy. Ostatecznie faulują jednak Toniego Kroosa. 17' Maguire zbił piłkę głową w stronę bramki, ale bez trudu chwyta bramkarz. 16' Sterling! Piękny, celny strzał skrzydłowego City. Nie było to mocne uderzenie, ale zmusiło Neuera do efektownej parady. Rzut rożny. 16' Ponownie Bukayo Saka, a przy nim Rudiger. Pomocnik Arsenalu wywalczył rzut z autu. 15' Saka ośmieszył Gosensa swoim zagraniem, podrywając kibiców z krzesełek. Takimi zagraniami podniesie na duchu swoich kolegów z drużyny i skłoni ich do lepszej gry? 14' Anglicy licznie stawili się w polu karnym Niemców.Do piłki doszedł Maguire, ale ostatecznie wybijają Niemcy i piłka wraca na połowę Anglii. 13' Shaw wychodził sprintem na wolną pozycję, ale koledzy nie zauważyli jego ruchu. Po drugiej stronie sprytnie urwał się obrońcom Saka i wywalczył rzut wolny. Rudiger nieprzepisowo zatrzymał go biodrem. 12' Gosens nie doszedł do podania, ale już zwołuje kolegów pod narożnik Anglików. Namawia ich do naciskania na przeciwnika. 11' Anglicy naciskani przez nielicznych przeciwników gubią się pod tym ograniczonym pressingiem. Tak nie powinna wygląda drużyna, która gra o ćwierćfinał dużego turnieju. 10' Dwa dotknięcia i silne uderzenie Havertza... prosto w mur. Niemcy zaczną od autu. 9' Rzut wolny z samego skraju pola karnego. Co wymyślą Niemcy? 8' Teraz Goretzka wychodził jeden na jeden! Rice zmuszony był faulować i otrzymał żółtą kartkę. Anglicy coraz bardziej nerwowo. 8' Odważne wyjście Pickforda z bramki! Werner już prawie wychodził sam na sam! 7' Szczęśliwie Goretzka nie zdążył napędzić tej akcji. 7' Anglicy długo wymieniają piłkę w obronie. Później Rice traci piłkę w środku boiska, narażając zespół na kontrę. 6' Gosens wślizgiem utrzymał piłkę w boisku. Ładne zagranie. 5' Anglicy zaskakująco długo pozwalali przeciwnikom grać piłką pod swoim polem karnym. Jak na tak defensywne ustawienie, bronią dość niemrawo. 4' Goretzka z dystansu! Broni Pickford. 4' Kroos prostopadle do Havertza, ten jednak na ślepo dorzucał w pole karne. Piłka wybita. 3' Goretzka podprowadził akcję pod pole karne przeciwnika, Kimmich dośrodkował i Walker zmuszony wybijać na rzut rożny. 2' Maguire dał się sfaulować Mullerowi na połowie przeciwnika. Faul i dogodny punkt na dośrodkowanie w pole karne Niemców. 1' Nerwowe zagranie po stronie Niemców i piłka już u Pickforda. Anglicy rewanżują się tym samym. Rozpocznie Neuer. Zaczynamy! 17:58 "God Save the Queen" odśpiewane przez cały stadion. 17:56 Hymnowi Niemiec na Wembley towarzyszą gwizdy i buczenie angielskich kibiców. To może dodatkowo podrażnić zespół gości. 17:55 Piłkarze obu drużyn czekają wychodzą już z tunelu na Wembley. 17:50 Zobaczcie, z jakich piłkarzy zrezygnowali dziś obaj trenerzy. 17:44 1-7-2-1 Garetha Southgate'a zbiera mocne cięgi na Twitterze. Ale skuteczność tej taktyki zweryfikuje dopiero boisko.



17:40 Jeszcze jedna wizualizacja ustawienia obu zespołów w tym meczu. Trójka obrońców Anglii wydaje się solidniejsza, ale już pomoc wygląda zdecydowanie korzystniej u Niemców. Grealish i Rashford wejdą dopiero ratować wynik? Co z Mountem i Fodenem?



17:30 Anglicy wyjdą na ten mecz wyjątkowo defensywnie. Kimmich i Gosens to jednak większe wsparcie dla ataku niż Shaw i Trippier. Goretzka i Kroos wydają się też bardziej kreatywni niż Phillips i zwłaszcza Rice.



Anglia – Niemcy to przedostatni mecz 1/8 finału mistrzostw Europy. Czy Synowie Albionu zdołają zrewanżować się drużynie Joachima Loewa za przegrane 1:4 spotkanie podczas mistrzostw świata w 2010 roku? Jak zwykle mówi się o tym, że mają znakomite pokolenie piłkarzy. Z kolei Niemcy, mimo zatrzymania doświadczonego trenera, są uważane za drużynę w przebudowie, nie umiejącą osiągnąć posiadanego potencjału.

Historia meczów bezpośrednich

Reprezentacje Niemiec i Anglii spotkały się ze sobą po raz pierwszy w finale mistrzostw świata w 1966 roku. Do 90 minuty było 2:2 i o zwycięstwie zadecydowała dogrywka, w której górą okazali się być Synowie Albionu, wygrywając ostatecznie 4:2. Odwet nastąpił już na następnej globalnej imprezie. Ćwierćfinał MŚ w 1970 roku również po dogrywce padł łupem Niemców.

W fazie pucharowej mistrzostw świata Niemcy i Anglicy spotkali się jeszcze dwa razy. Najbardziej pamiętne spotkanie odbyło się w 2010 roku, kiedy to sędzia nie zauważył prawidłowo zdobytej bramki Franka Lamparda i Anglicy zostali niejako „oszukani”. Do sławnego meczu doszło na etapie 1/8 finału, czyli na tym samym, na którym 29 czerwca 2021 roku zagrają przeciwko sobie podczas mistrzostw Europy.

