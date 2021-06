NA ŻYWO. Anglia - Niemcy. Starcie gwiazd w dzisiejszym hicie Euro 2020

19' Harry Kane dobrze w odbiorze. Wcześniej Sterling zbyt długo zwlekał z podaniem do kolegów, marnując rozpęd kontry. 18' Werner zdziwiony, że sędzia nie odgwizdał faulu. Z kolejną akcją ruszają Anglicy. Ostatecznie faulują jednak Toniego Kroosa. 17' Maguire zbił piłkę głową w stronę bramki, ale bez trudu chwyta bramkarz. 16' Sterling! Piękny, celny strzał skrzydłowego City. Nie było to mocne uderzenie, ale zmusiło Neuera do efektownej parady. Rzut rożny. 16' Ponownie Bukayo Saka, a przy nim Rudiger. Pomocnik Arsenalu wywalczył rzut z autu. 15' Saka ośmieszył Gosensa swoim zagraniem, podrywając kibiców z krzesełek. Takimi zagraniami podniesie na duchu swoich kolegów z drużyny i skłoni ich do lepszej gry? 14' Anglicy licznie stawili się w polu karnym Niemców.Do piłki doszedł Maguire, ale ostatecznie wybijają Niemcy i piłka wraca na połowę Anglii. 13' Shaw wychodził sprintem na wolną pozycję, ale koledzy nie zauważyli jego ruchu. Po drugiej stronie sprytnie urwał się obrońcom Saka i wywalczył rzut wolny. Rudiger nieprzepisowo zatrzymał go biodrem. 12' Gosens nie doszedł do podania, ale już zwołuje kolegów pod narożnik Anglików. Namawia ich do naciskania na przeciwnika. 11' Anglicy naciskani przez nielicznych przeciwników gubią się pod tym ograniczonym pressingiem. Tak nie powinna wygląda drużyna, która gra o ćwierćfinał dużego turnieju. 10' Dwa dotknięcia i silne uderzenie Havertza... prosto w mur. Niemcy zaczną od autu. 9' Rzut wolny z samego skraju pola karnego. Co wymyślą Niemcy? 8' Teraz Goretzka wychodził jeden na jeden! Rice zmuszony był faulować i otrzymał żółtą kartkę. Anglicy coraz bardziej nerwowo. 8' Odważne wyjście Pickforda z bramki! Werner już prawie wychodził sam na sam! 7' Szczęśliwie Goretzka nie zdążył napędzić tej akcji. 7' Anglicy długo wymieniają piłkę w obronie. Później Rice traci piłkę w środku boiska, narażając zespół na kontrę. 6' Gosens wślizgiem utrzymał piłkę w boisku. Ładne zagranie. 5' Anglicy zaskakująco długo pozwalali przeciwnikom grać piłką pod swoim polem karnym. Jak na tak defensywne ustawienie, bronią dość niemrawo. 4' Goretzka z dystansu! Broni Pickford. 4' Kroos prostopadle do Havertza, ten jednak na ślepo dorzucał w pole karne. Piłka wybita. 3' Goretzka podprowadził akcję pod pole karne przeciwnika, Kimmich dośrodkował i Walker zmuszony wybijać na rzut rożny. 2' Maguire dał się sfaulować Mullerowi na połowie przeciwnika. Faul i dogodny punkt na dośrodkowanie w pole karne Niemców. 1' Nerwowe zagranie po stronie Niemców i piłka już u Pickforda. Anglicy rewanżują się tym samym. Rozpocznie Neuer. Zaczynamy! 17:58 "God Save the Queen" odśpiewane przez cały stadion. 17:56 Hymnowi Niemiec na Wembley towarzyszą gwizdy i buczenie angielskich kibiców. To może dodatkowo podrażnić zespół gości. 17:55 Piłkarze obu drużyn czekają wychodzą już z tunelu na Wembley. 17:50 Zobaczcie, z jakich piłkarzy zrezygnowali dziś obaj trenerzy. Dałoby się z nich złożyć drużyny, które bez trudu wyszłyby z grupy na Euro 2020.



twitter.com 17:47 Jadon Sancho zaginął w akcji.



twitter.com 17:44 1-7-2-1 Garetha Southgate'a zbiera mocne cięgi na Twitterze. Ale skuteczność tej taktyki zweryfikuje dopiero boisko.



twitter.com 17:40 Jeszcze jedna wizualizacja ustawienia obu zespołów w tym meczu. Trójka obrońców Anglii wydaje się solidniejsza, ale już pomoc wygląda zdecydowanie korzystniej u Niemców. Grealish i Rashford wejdą dopiero ratować wynik? Co z Mountem i Fodenem?



twitter.com 17:37 Niektórzy jednak nie wnikają w taktykę i powtarzają starą śpiewkę:



twitter.com 17:35 Angielscy kibice też nie są zachwyceni decyzjami personalnymi swojego selekcjonera.



twitter.com 17:30 Anglicy wyjdą na ten mecz wyjątkowo defensywnie. Kimmich i Gosens to jednak większe wsparcie dla ataku niż Shaw i Trippier. Goretzka i Kroos wydają się też bardziej kreatywni niż Phillips i zwłaszcza Rice.



twitter.com 17:20 I pierwsza ciekawostka tego meczu:



twitter.com 17:10 Składy na ten mecz oraz życzenia Michała Pola w bonusie.



twitter.com

Anglia – Niemcy to przedostatni mecz 1/8 finału mistrzostw Europy. Czy Synowie Albionu zdołają zrewanżować się drużynie Joachima Loewa za przegrane 1:4 spotkanie podczas mistrzostw świata w 2010 roku? Jak zwykle mówi się o tym, że mają znakomite pokolenie piłkarzy. Z kolei Niemcy, mimo zatrzymania doświadczonego trenera, są uważane za drużynę w przebudowie, nie umiejącą osiągnąć posiadanego potencjału.

Historia meczów bezpośrednich

Reprezentacje Niemiec i Anglii spotkały się ze sobą po raz pierwszy w finale mistrzostw świata w 1966 roku. Do 90 minuty było 2:2 i o zwycięstwie zadecydowała dogrywka, w której górą okazali się być Synowie Albionu, wygrywając ostatecznie 4:2. Odwet nastąpił już na następnej globalnej imprezie. Ćwierćfinał MŚ w 1970 roku również po dogrywce padł łupem Niemców.

W fazie pucharowej mistrzostw świata Niemcy i Anglicy spotkali się jeszcze dwa razy. Najbardziej pamiętne spotkanie odbyło się w 2010 roku, kiedy to sędzia nie zauważył prawidłowo zdobytej bramki Franka Lamparda i Anglicy zostali niejako „oszukani”. Do sławnego meczu doszło na etapie 1/8 finału, czyli na tym samym, na którym 29 czerwca 2021 roku zagrają przeciwko sobie podczas mistrzostw Europy.

