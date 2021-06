Kevin De Bruyne skończył 30 lat. Tak koledzy uczcili jego urodziny

Kevin De Bruyne ma ostatnio dużo powodów do świętowania. Nie dość, że razem z reprezentacją Belgii awansował co ćwierćfinału Euro 2020, to w trakcie turnieju celebrował urodziny. Razem z gwiazdorem Manchesteru City świętowali jego koledzy, a sztab kadry zadbał nawet o okolicznościowy tort.

Kevin De Bruyne obchodził 28 czerwca urodziny, o czym sam zainteresowany przypomniał na Instagramie. „Kończę dzisiaj 30 lat. Dziękuję wszystkim za życzenia urodzinowe” – napisał. „Kontynuujmy tę wspaniałą podróż” – dodał. Świętował nie tylko De Bruyne O urodzinach piłkarza Manchesteru City nie zapomniał także sztab reprezentacji Belgii. Podczas wspólnego posiłku na salę wniesiono okolicznościowy tort ozdobiony racami. De Bruyne był wyraźnie onieśmielony, a koledzy bili mu brawo. Co ciekawe, ciasto przygotowano także dla Jasona Denayera, który również 28 czerwca obchodził urodziny. Obrońca grający na co dzień w Olympique Lyon jest o równo cztery lata młodszy od De Bruyne. instagram Teraz Czerwone Diabły przygotowują się do ćwierćfinału Euro 2020, który rozegrają już w piątek 2 lipca. Ich rywalami będą Włosi, a początek spotkania zaplanowano na godz. 21. Wciąż nie wiadomo, czy na boisko wybiegnie De Bruyne, który w starciu 1/8 finału z Portugalią doznał lekkiego urazu. Z wypowiedzi selekcjonera reprezentacji Belgii wynika, że zarówno zawodnik City, jak i Eden Hazard, mają szansę na powrót do pełnej dyspozycji przed kluczowym spotkaniem. Czytaj też:

