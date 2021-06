Euro 2020. Składy na mecz Anglia - Niemcy. Kilka zmian i powrót Timo Wernera

Anglicy i Niemcy w fazie grupowej Euro 2020 nie zaimponowali formą. Ci pierwsi uzbierali co prawda 7 punktów, ale strzelali mało bramek jak na swoje ofensywne możliwości. Ci drudzy do końca drżeli o awans z „grupy śmierci”, zdobywając ostatecznie 4 punkty. W bezpośrednim starciu nie będzie jednak żadnej kalkulacji. Wszyscy kibice liczą na to, ze przyparte do muru, obie potęgi wreszcie rozbudzą się i pokażą pełnię swoich możliwości.

Anglia - Niemcy. Składy

Skład Anglii: Pickford – Trippier, Walker, Maguire, Stones, Shaw – Saka, Phillips, Rice, Sterling – Kane

Skład Niemiec: Neuer – Ginter, Hummels, Rüdiger – Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens – Havertz, Müller, Werner

W zespole Anglików zobaczymy aż pięciu obrońców, w tym powracającego po kontuzji Harry'ego Maguire'a. W pomocy pojawi się dwóch defensywnych pomocników: Kalvin Phillips oraz Declan Rice. O sile ataku stanowić będą więc skrzydłowi Raheem Sterling i Bukayo Saka oraz osamotniony napastnik Harry Kane.

W drużynie Niemiec ustawienie będzie podobne, ponieważ do trójki obrońców dołączy dwóch wahadłowych. W tych rolach zobaczymy Kimmicha i Gosensa. Atakujące trio stanowić będą Kai Havertz, Thomas Muller i rażący nieskutecznością Timo Werner, któremu trener Joachim Loew dał odpocząć w starci uz Węgrami (wszedł z ławki w 67. minucie meczu).

