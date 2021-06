Euro 2020. Anglicy obejmują prowadzenie! Niemcy muszą gonić wynik

Już początek spotkania Anglia – Niemcy pokazał, że podopieczni Joachima Loewa będą chcieli dominować nad rywalem. W 3. minucie z prawego skrzydła dogrywał Kimmich, jednak angielskim defensorom udało się wybić piłkę na rzut rożny. Synowie Albionu ograniczali się z kolei do rozbijania ataków rywali i mieli problem ze skonstruowaniem groźnej sytuacji bramkowej. Udało im się to dopiero w 16. minucie, kiedy Sterling oddał strzał z dystansu, a futbolówkę z najwyższym trudem sparował Neuer.

Po tej akcji zawodnicy prowadzeni przez Garetha Southgate'a wyraźnie się ożywili, częściej będąc przy piłce i zapuszczając się na połowę Niemców. Ci także odpowiadali atakami, a w 32. minucie świetną okazję na otwarcie wyniku miał Werner, który jednak przegrał pojedynek sam na sam z Pickfordem. Synowie Albionu wywalczyli kilka stałych fragmentów gry, ale żaden z nich nie przełożył się na bramkę. Pierwsza połowa zakończyła się rezultatem 0:0.

Druga połowa mogła świetnie zacząć się dla Niemców. W 48. minucie z półwoleja huknął Havertz, ale Pickford popisał się przytomną interwencją. Spotkanie w dalszym ciągu było bardzo wyrównane, a kibice musieli uzbroić się w cierpliwość w oczekiwaniu na bramki. Żadna z drużyn nie chciała ryzykować utratą gola, a dobrze ustawione defensywy obu zespołów skutecznie rozbijały ataki rywali. Tak było aż do 76. minuty, kiedy to Neuera pokonał Sterling. Niemcy po stracie gola zostali zmuszeni do gonienia wyniku.