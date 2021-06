Euro 2020. Poznaliśmy kolejnego ćwierćfinalistę. Tak prezentuje się drabinka turnieju

Za nami pierwsze rozstrzygnięcia Euro 2020, a w meczach 1/8 finału nie brakowało sensacyjnych rezultatów. Do ćwierćfinałów awansowali Czesi i Szwajcarzy, którzy pokonali Holendrów i Francuzów. Szansę na awans do półfinału mają również Hiszpanie, Duńczycy, Belgowie i Włosi, którzy również wygrali swoje ostatnie mecze.

We wtorek 29 czerwca do tego grona dołączyli Anglicy, którzy muszą teraz czekać na swojego rywala w półfinale mistrzostw. Ostatni mecz 1/8 finału zostanie rozegrany również we wtorek, o godz. 21. W walce o ćwierćfinał zmierzą się Szwedzi i Ukraińcy, a relację na żywo z tego meczu przeprowadzimy na Wprost.pl.

Drabinka pucharowa Euro 2020

Ćwierćfinały

Szwajcaria – Hiszpania – piątek 2 lipca, godz. 18

Belgia – Włochy – piątek 2 lipca, godz. 21

Czechy – Dania – sobota 3 lipca, godz. 18

Szwecja/Ukraina – Anglia – sobota 3 lipca, godz. 21

Półfinały

Belgia/Włochy – Francja/Szwajcaria/Chorwacja/Hiszpania – wtorek 6 lipca, godz. 21

Szwecja/Ukraina/Anglia/Niemcy – Czechy/Dania – środa, 7 lipca, godz. 21

Finał – niedziela 11 lipca, godz. 21

