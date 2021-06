Dramatyczny pojedynek Szwecji i Ukrainy zakończony w dogrywce. Wynik i podsumowanie meczu

Szwecja i Ukraina zmierzyły się ze sobą w ostatnim meczu 1/8 finału Euro 2020. Mimo że mało kto uznawał to starcie za hit tego etapu turnieju, spotkanie to było bardzo dynamiczne i emocjonujące. Ostatecznie jednak do ćwierćfinału mogła awansować tylko jedna drużyna i zrobiła to Ukraina po dogrywce.

29 czerwca odbyły się dwa ostatnie spotkania 1/8 finału Euro 2020. Wcześniej Anglia pokonała Niemców 2:0, w drugim starciu zaś zmierzyły się Szwecja oraz Ukraina. Mecz mógł się podobać ze względu na wysokie tempo i efektowne bramki. W kolejnym etapie mistrzostw zobaczymy właśnie Ukrainę. Zinczenko i Forsberg na remis w korespondencyjnym pojedynku Mecz ten był prawdopodobnie jednym z najbardziej wyrównanych w całej serii 1/8 finału mistrzostw Europy. Ani Szwedzi, ani Ukraińcy nie zdominowali przeciwników i nawet niekoniecznie się o to starali. Dobre, aczkolwiek niezbyt klarowne okazje stwarzały sobie oba zespoły, lecz najlepszą miał Zinczenko i z niej skorzystał. Jarmołenko pięknie podał do zawodnika Manchesteru City zewnętrznym podbiciem, a ten mocno i skutecznie uderzył z powietrza. Najgroźniejszym ze Szwedów natomiast był dzisiaj Forsberg, choć Kulusevski też mógłby pretendować do tego miana. To jednak piłkarz RB Lipsk stwarzał największe zagrożenie pod bramką Buszczana swymi podaniami. Pod koniec pierwszej połowy Forsberg dla odmiany pokusił się o strzał z dwudziestu metrów. Decyzja okazała się doskonała, bo za chwilę piłka wpadła do siatki, uprzednio odbijając się jeszcze od jednego z obrońców. Słupki ratowały Szwecję i Ukrainę Druga część spotkania również nie zawiodła, ponieważ niedługo po wznowieniu gry byliśmy świadkami dwóch doskonałych sytuacji. Najpierw Jarmołenko wyłożył piłkę Sydorczukowi, a ten trafił w słupek. Po chwili zaś Isak wyprowadził kontrę Szwedów i w tę samą część obramowania bramki uderzył Forsberg. W 70. minucie piłkarz RB Lipsk znów miał wielkiego pecha. Tym razem zszedł z piłką z lewej flanki, minął dwóch przeciwników i strzelił w poprzeczkę. Potrzebna była dogrywka do rozstrzygnięcia tego spotkania. W chwili, gdy wydawało się, iż Szwecja ma duże szanse na przeważenie losów tego starcia na swoją korzyść – Janne Andersson dokonał trzech zmian na raz – Danielson popełnił groźny faul i ujrzał czerwoną kartkę. Besedin, który padł ofiarą tego przewinienia, został zaatakowany w kolano i musiał opuścić boisko w asyście lekarzy. W końcu mecz rozstrzygnęło trafienie Dowbyka, który trafił do siatki po dośrodkowaniu w 121. minucie meczu. Tym samym Ukraina wygrała 2:1 i zameldowała się w Ćwierćfinale. Czytaj też:

Dzieci całego świata i trener odporny na krytykę. Co doprowadziło Szwajcarów do wielkiego sukcesu?