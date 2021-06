Euro 2020. Kate i William z synem kibicowali reprezentacji Anglii. Komentujący zwracają uwagę na jedną rzecz

We wtorek Anglicy przed własną publicznością pokonali Niemców 2:0 i awansowali do ćwierćfinału Euro 2020. Z trybun drużynie Garetha Southgate'a kibicowali młodsi przedstawiciele brytyjskiej rodziny królewskiej. Na Wembley pojawił się wnuk Elżbiety II z żoną i synem.

William i Kate z synem na trybunach

Uwagę internautów zwrócił formalny ubiór całej trójki. Książę George (Jerzy), który w lipcu kończy 8 lat, podobnie jak jego ojciec, miał na sobie tego dnia garnitur. Nietypowy jak na sportową okoliczność strój małego księcia szeroko komentowano w sieci. „Serio? Po co zakładać 7-latkowi garnitur?” – tego typu pytania pojawiały się w komentarzach do zdjęcia royalsów na Twitterze. Internauci wyjaśniali sobie nawzajem, że to wymóg przy oficjalnej okazji. Wiele osób upatrywało w obecności Jerzego dobrego omenu dla drużyny narodowej, która pokonała Niemców. Inni zwracali uwagę na historyczny wymiar kibicowania.

„Dwaj przyszli królowie Anglii oglądają, jak ich kraj rozbija Niemców. Wszystko ma swoje miejsce na tym świecie” – skomentował jeden z internautów. „Piękny obrazek. Ogromne zaskoczenie zobaczyć dziś księżną i księcia George'a. Od teraz powinien pojawiać się na każdym meczu” – napisała kolejna osoba, podkreślając, że royalsi przynieśli Synom Albionu szczęście.

Anglicy pokonali Niemców

We wtorkowym meczu 1/8 finału Euro 2020 reprezentacja Anglii pokonała Niemców 2:0. Synowie Albionu rozpoczęli skuteczny szturm na bramkę rywali w 75. minucie spotkania, kiedy to Raheem Sterling wykończył akcję Anglików i otworzył wynik. Kilka minut później dogodną okazję do wyrównania miał Thomas Mueller, jednak w sytuacji sam na sam z Pickfordem nie trafił do bramki. W 85. minucie Niemcy przekonali się, że niewykorzystane okazje lubią się mścić.

Niewidoczny w pierwszej połowie Kane wykorzystał świetne dośrodkowanie Grealisha z lewej strony i pokonał Neuera strzałem głową.

