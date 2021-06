Ukraina w ćwierćfinale Euro 2020. Tak świętowali kibice

Euro 2020 jest turniejem obfitującym w niespodzianki. Z mistrzostwami pożegnały się już reprezentacje Portugalii, Francji i Niemiec, które były wymieniane wśród faworytów do końcowego triumfu. Do domu wracają również Szwedzi, którzy we wtorek 29 czerwca zostali wyeliminowani przez Ukraińców.

Przed starciem to reprezentacja Trzech Koron była faworytem. Już pierwsza połowa meczu 1/8 finału pokazała, że podopieczni Andrija Szewczenki nie zamierzają ograniczać się do defensywy. W 27. minucie wynik otworzył Ołeksandr Zinczenko. Przed przerwą zdołał wyrównać Emil Forsberg, a w drugiej części spotkania nie oglądaliśmy bramek.

Trafienie na wagę awansu do ćwierćfinału turnieju odnotował Artem Dowbyk, który w doliczonym czasie dogrywki pokonał Robina Olsena. Nasi wschodni sąsiedzi awansowali do ćwierćfinału Euro 2020, wprawiając tym samym w euforię kibiców oglądających spotkanie w Kijowie. Jak widać na nagraniu załączonym w sieci, fani celebrowali zwycięstwo swojej drużyny jeszcze po zakończonym spotkaniu, śpiewając i tańcząc.

