Euro 2020. Koniec turnieju dla Biesiedina. Brutalnie sfaulowany Ukrainiec już nie zagra

Ukraina awansowała do ćwierćfinału Euro 2020, ale po meczu ze Szwecją Andrij Szewczenko ma powody do zmartwień. Na turnieju nie zagra już Artem Biesiedin, który krótko po wejściu na boisko został brutalnie sfaulowany przez rywala. Piłkarz Dynama Kijów doznał poważnego urazu i prawdopodobnie czeka go dłuższa przerwa od treningów.

Artem Biesiedin w starciu 1/8 finału Euro 2020 zdążył rozegrać tylko kilka minut. Zawodnik Dynama Kijów pojawił się na boisku na początku dogrywki, ale jej nie ukończył. Ukrainiec został brutalnie sfaulowany przez Marcusa Danielsona, który trafił wyprostowaną nogą w kolano rywala. Szwed za to wejście obejrzał czerwoną kartkę, a jego reprezentacja przegrała 1:2 i pożegnała się z turniejem. Koniec Euro 2020 dla Biesiedina Podopieczni Andrija Szewczenki mają powody do świętowania, ponieważ awansowali do ćwierćfinału mistrzostw Europy. Z obozu drużyny naszych wschodnich sąsiadów dobiegają jednak również niepokojące informacje. – Nie możemy liczyć na Artema Biesiedina w kolejnych meczach – potwierdził asystent trenera Ołeksandr Szowkowski cytowany przez Daily Mail Sport. Jak dodał, kontuzjowany piłkarz wróci do Kijowa, gdzie przejdzie dokładniejsze badania. Ukraińskie media donoszą z kolei, że u Biesiedina stwierdzono uszkodzenie więzadeł oraz złamanie kłykci kości udowej. Jeśli ta diagnoza potwierdzi się, to zawodnik Dynama Kijów może pauzować nawet przez kilka miesięcy. Czytaj też:

