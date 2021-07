Euro 2020. Kto dzisiaj gra? Kiedy najbliższe mecze?

Do grona ćwierćfinalistów Euro 2020 awansowały reprezentacje Szwajcarii, Hiszpanii, Belgii, Włoch, Czech, Danii, Ukrainy i Anglii. Z turniejem pożegnali się za to Francuzi, Niemcy i Portugalczycy, czyli jedni z faworytów do końcowego triumfu.

Jak do tej pory mistrzostwa są imprezą pełną niespodzianek, a za takie można uznać chociażby grę Szwajcarów czy Czechów. Teraz przyjdzie im mierzyć się kolejno z Hiszpanami i Duńczykami, którzy choć w fazie grupowej zaliczali już małe wpadki w postaci remisów i porażek, będą faworytami tych rywalizacji.

Ćwierćfinały dopiero 2 lipca

Po ostatnim meczu 1/8 finału Euro 2020 kibice musieli uzbroić się w cierpliwość. W czwartek 1 lipca, podobnie jak dzień wcześniej, nie odbędą się żadne spotkania. Drużyny walczące o prymat na Starym Kontynencie wybiegną na boisko dopiero w piątek 2 lipca. Wtedy czekają nas starcia Szwajcaria - Hiszpania (godz. 18) oraz Belgia - Włochy (godz. 21). Następnego dnia w walce o półfinał zmierzą się Czesi i Duńczycy (godz. 18) oraz Ukraińcy i Anglicy (godz. 21).

