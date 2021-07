Blisko 2 tys. przypadków COVID-19 po meczach Euro 2020. Zakażeni byli na trybunach

Z wyliczeń Public Health Scotland, czyli szkockiego odpowiednika Ministerstwa Zdrowia wynika, że 1991 nowych przypadków COVID-19 w kraju można powiązać z meczami Euro 2020. Dwie trzecie zakażeń łączy się ze starciem Szkotów i Anglików. Aż 397 kibiców oglądających swoich ulubieńców z trybun Wembley uzyskało później pozytywny wynik testu na obecność koronawriusa. Przypomnijmy, to starcie w grupie D zostało rozegrane 18 czerwca.

Zakażeni byli w pubach i strefach kibica

Kolejne 55 przypadków to osoby, które oglądały mecze w strefie kibica w Glasgow. 75 zakażonych było z kolei na trybunach Hampden Park w czasie, gdy Szkoci grali tam starcia swojej reprezentacji z Chorwacją i Czechami. Pozostałe przypadki COVID-19 powiązano z oglądaniem meczów w pubach lub podczas spotkań towarzyskich w domach. Niemal 75 proc. przypadków koronawirusa dotyczy osób w wieku od 20 do 39 lat, a 9 na 10 zakażonych to mężczyźni. 34 proc. zakażeń powiązano z kolei z hotelami wynajmowanymi przez kibiców.

Szkocja odpadła z Euro 2020 po fazie grupowej, ale w turnieju pozostała jeszcze inna wyspiarska drużyna – Anglia. Minister Anne-Marie Trevelyan zaapelowała już do angielskich kibiców, by ci nie lecieli do Rzymu na ćwierćfinał z Ukrainą, a w zamian śledzili poczynania piłkarzy w domach. Przypomnijmy, ten mecz zostanie rozegrany w sobotę 3 lipca o godz. 21.

