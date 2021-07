Trener Węgrów zakpił z Ronaldo, Mbappe i Neuera. „Do zobaczenia na plaży”

Jeszcze przed startem Euro 2020 mało kto dawał Węgrom szanse na wywalczenie choćby punktu w fazie grupowej. Madziarzy jednak już w pierwszym spotkaniu z Portugalczykami pokazali się z dobrej strony, a do 84. minuty utrzymywał się bezbramkowy remis. Później mistrzom Europy udało się jednak sforsować obronę podopiecznych Marco Rossiego i wygrać aż 3:0.

Węgierscy piłkarze wywalczyli jeszcze remis z Francją (1:1), czyli aktualnymi mistrzami świata. W decydującym boju o awans do 1/8 finału podzielili się punktami z Niemcami (2:2), chociaż do 84. minuty prowadzili. Bramka Leona Goretzki przekreśliła ich marzenia o kolejnej fazie turnieju, w której ostatecznie zameldowali się Portugalczycy, Francuzi i Niemcy.

Marco Rossi komentuje mecze 1/8 finału

Chociaż każda z tych ekip była typowana w gronie faworytów do triumfu w Euro 2020, to żadnej z nich nie zobaczymy w ćwierćfinale. Francuzi ulegli w 1/8 finału Szwajcarom, Niemcy Anglikom a Portugalczycy Belgom, co w ironiczny sposób postanowił skomentować trener Węgrów.

Rossi udostępnił na Instagramie grafikę, na której widać go w towarzystwie Cristiano Ronaldo, Manuela Neuera i Kyliana Mbappe. Cała czwórka znajduje się nad morzem. „Do zobaczenia na plaży” – dodał trener nawiązując do faktu, że wspomniani piłkarze po odpadnięciu z Euro 2020 oficjalnie rozpoczęli wakacje.

