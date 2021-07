Euro 2020. Szwajcaria – Hiszpania. Przed nami pierwszy ćwierćfinał mistrzostw Europy

Pierwszy mecz ćwierćfinałowy Euro 2020 zostanie rozegrany pomiędzy Hiszpanią i Szwajcarią, czyli dwiema reprezentacjami, które były bohaterami najbardziej emocjonujących i szalonych meczów 1/8 finału.

Dwa mecze, dwie dogrywki

Reprezentacja Hiszpanii w końcówce meczu 1/8 finału przeciwko Chorwacji wygrywała już 3:1. Bałkańscy przeciwnicy zdołali się jednak zmobilizować i chwilę przed zakończeniem spotkania doprowadzili do wyrównania i dogrywki. Tam jednak nie starczyło im sił i koncentracji, za to Hiszpania zdołała strzeli dwie bramki, wygrywając ostatecznie 5:3.

Pierwszym mecz fazy pucharowej w wykonaniu Szwajcarii to trochę inna historia, ale równie dramatyczna. Skazywani na porażkę Helweci zdobyli przeciwko Francji bramkę jako pierwsi. W drugiej połowie nastąpiło przebudzenie Trójkolorowych, którzy strzelili trzy bramki i nawet na 10 minut przed końcem meczu prowadzili 3:1. Tutaj nastąpiła podobna mobilizacja co w przypadku meczu Hiszpania – Chorwacja. Szwajcaria zdobyła w końcówce dwie bramki i doprowadziła do dogrywki, a ostatecznie do rzutów karnych, w których jedenastki nie wykorzystał Kylian Mbappe, dając tym samym miejsce Helwetom w ćwierćfinale.

Szwajcaria – Hiszpania. Gdzie i kiedy oglądać spotkanie?

Mecz Szwajcaria – Hiszpania rozpocznie się 2 lipca o godzinie 18. Transmisja ze spotkania dostępna będzie na TVP 2, TVP Sport i sport.tvp.pl. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo z tego wydarzenia. Znajdą ją państwo na stronie wprost.pl.

