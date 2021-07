Euro 2020. Szwajcaria – Hiszpania. Gdzie obejrzeć mecz?

Czas na ćwierćfinały Euro 2020. W pierwszym spotkaniu tej fazy mistrzostw zmierzą się Szwajcaria i Hiszpania, czyli sensacyjni pogromcy Francuzów i reprezentacja, która w fazie grupowej mierzyła się z Polakami. Faworytami starcia będą gracze La Furia Roja, chociaż Helweci już niejednokrotnie udowadniali, że nie należy ich lekceważyć.

Hiszpania będzie dominowała?

Szwajcaria awansowała do 1/8 finału mistrzostw z trzeciego miejsca w grupie A, w której przegrała z Włochami, wygrała z Turcją i zremisowała z Walią. W walce o ćwierćfinał podopieczni Vladimira Petkovicia pokonali w rzutach karnych Francuzów, odsyłając tym samym do domu aktualnych mistrzów świata i pretendentów do triumfu na Euro 2020.

Rywalami Szwajcarów będą Hiszpanie, którzy po słabszym początku turnieju zaczęli wyraźnie łapać wiatr w żagle. Po remisach ze Szwecją i Polską zawodnicy prowadzeni przez Luisa Enrique rozbili Słowację, a w meczu 1/8 finału po dogrywce wygrali z Chorwacją. Gracze La Furia Roja oddali w tym spotkaniu 23 strzały i byli przy piłce przez 68 proc. czasu, co oznacza, że w spotkaniu z Helwetami również będą starali się przejąć inicjatywę.

Transmisja meczu Szwajcaria - Hiszpania

Mecz Szwajcaria - Hiszpania rozpocznie się o godz. 18 w piątek 2 lipca. Spotkanie zostanie rozegrane w Sankt Petersburgu, a transmisja będzie dostępna na antenach TVP 2 oraz TVP Sport. Rywalizację, której stawką będzie półfinał Euro 2020, można śledzić również w serwisie sport.tvp.pl, a na relację na żywo zapraszamy na Wprost.pl.

