Hiszpania najlepsza na Euro 2020? Luis Enrique nie ma wątpliwości

Reprezentacja Hiszpanii po wygranej z Chorwacją zameldowała się w ćwierćfinale Euro 2020. I chociaż do finału mistrzostw jeszcze daleka droga, to Luis Enrique nie ma wątpliwości, że to jego drużyna jest najlepsza na tegorocznym turnieju. Selekcjoner wskazał przy tym słabe strony swojego zespołu.

Hiszpania awansowała do ćwierćfinału Euro 2020, gdzie w piątek 2 lipca jej rywalem będzie Szwajcaria. Luis Enrique już jednak teraz nie ma wątpliwości, że jego drużyna jest najlepsza z całej stawki grającej na mistrzostwach. Jak wyjaśnił selekcjoner, gracze La Furia Roja są świetnie przygotowani kondycyjnie. – Liczby z GPS-u (monitorującego zawodników podczas treningów) są imponujące – podkreślił cytowany przez dziennik „Marca”. Zdaniem Enrique jedynym problemem jego podopiecznych jest strefa mentalna. – Jeśli jesteśmy mocni psychicznie, to radzimy sobie dobrze w aspekcie fizycznym – wyjaśniał. Co mówią statystyki? Szybki przegląd statystyk prowadzonych przez UEFA wskazuje, że Enrique poniekąd ma rację, wysoko oceniając swoją drużynę. W meczach fazy grupowej i 1/8 finału Euro 2020 Hiszpanie strzelili najwięcej, bo aż 11 bramek. Gracze La Furia Roja przewodzili również w zestawieniu drużyn mogących pochwalić się najwyższym posiadaniem piłki. U mistrzów świata z 2010 roku ten wskaźnik oscylował w granicy 67.5 proc., co dawało im dużą przewagę nad Niemcami (59.3 proc.) czy Włochami (56.3 proc.). Czytaj też:

