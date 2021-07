Oficjalnie: Toni Kroos zakończył reprezentacyjną karierę i wyjawił, dlaczego podjął taką decyzję

Jeszcze przed Euro 2020 wiadomo było, że z kadrą Niemiec pożegna się jej selekcjoner, Joachim Loew. Natomiast zaraz po odpadnięciu naszych zachodnich sąsiadów z mistrzostw, w niemieckich mediach pojawiła się także informacja o możliwym odejściu Kroosa. O takim scenariuszu napisano w dzienniku „Bild”, choć pierwsze plotki na ten temat sięgają marca 2021 roku. 2 lipca dostaliśmy natomiast potwierdzenie od samego zawodnika.

Toni Kroos: Chcę skupić się na grze w Realu Madryt i mojej rodzinie

Na twitterowym profilu zawodnika można przeczytać list, który napisał do kibiców w związku ze swoją decyzją. Rozgrywający tłumaczy w nim, dlaczego zdecydował się na taki krok. – Chodzi głównie o to, że chcę w pełni skoncentrować się na grze w Realu Madryt i osiągnąć z nim jak najwięcej sukcesów w najbliższych latach […] Do tego pragnę spędzać więcej czasu z żoną i trójką dzieci. To był dla mnie zaszczyt, że mogłem nosić barwy narodowe przez tak długi czas. Czyniłem to z dumą i pasją – napisał Kroos.

Wychowanek Bayernu Monachium w seniorskiej reprezentacji Niemiec występował od 2010 roku. W tym czasie rozegrał w niej 106 meczów, w których strzelił 17 goli i miał 19 asyst. Jego największym sukcesem w zespole narodowym było zdobycie mistrzostwa świata w 2014 roku. Wówczas Niemcy pokonały Argentynę 1:0 po golu Mario Goetze w dogrywce.

Możliwe, że niebawem w ślady Kroosa pójdą także Thomas Mueller oraz Mats Hummels.

