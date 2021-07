Jose Mourinho wybiera półfinalistów Euro 2020. „Jeśli bym na nich nie stawiał, zabiliby mnie!”

Mistrzostwa Europy wkraczają właśnie w decydującą fazę. 2 i 3 lipca odbędą się wszystkie cztery mecze ćwierćfinałowe. Jako że w 1/8 finału nie brakowało niespodzianek, do kolejnego etapu turnieju awansowały: Szwajcaria, Hiszpania, Belgia, Włochy, Czechy, Dania, Ukraina i Anglia. Czy tym razem również będziemy świadkami tylu nieoczywistych zwycięstw?

Jose Mourinho typuje półfinalistów Euro 2020

Jak pokazały wcześniejsze fazy Euro 2020, faworyci nie zawsze spełniają oczekiwania kibiców. O to, kto przejdzie do półfinału turnieju, zapytano też Jose Mourinho, obecnego trenera AS Romy.

– Na pewno wygra Anglia. Czechy zagrają z Danią i to trudne wskazać z tej pary jedną drużynę, ale wybieram na Danię. Belgia-Włochy to wielki, wielki hit. Jeśli nie postawię na Włochów, to jutro mnie zabiją, gdy tam wyląduję, więc stawiam na nich. Szwajcaria potrzebuje Granita Xhaki, ale ten nie zagra, więc zwycięży Hiszpania – stwierdził Portugalczyk 1 lipca na antenie radia talkSPORT.

Jeśli przewidywania Mourinho okażą się prawdziwe, w 1/2 finału Euro 2020 zmierzyłyby się Włochy z Hiszpanią oraz Anglia z Danią. Oba starcia półfinałowe odbędą się w Londynie, na Wembley o godzinie 21:00. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane 6 lipca, drugie zaś dzień później.

Czytaj też:

Hiszpania najlepsza na Euro 2020? Luis Enrique nie ma wątpliwości