NA ŻYWO: Szwajcaria – Hiszpania. Czy Helwetów stać na wyeliminowanie kolejnej potęgi?

17:30 W hiszpańskiej szatni wszystko gotowe na wielki mecz. Zaczynamy za pół godziny!

17:25 Podstawowa 11 Hiszpanii:

17:20 Skład reprezentacji Szwajcarii:

17:17 Witamy serdecznie w relacji na żywo z meczu Szwajcaria – Hiszpania. Mecz rozpoczyna się o godzinie 18. Zaraz podamy składy obu drużyn.

Euro 2020 wkracza w fazę ćwierćfinałową, a pierwszym starciem w walce o półfinał będzie mecz Szwajcaria – Hiszpania. Jeszcze przed rozpoczęciem turnieju faworytami do gry w ćwierćfinale, a nawet wygrania całego turnieju, byli Francuzi. Aktualnie mistrzowie świata jednak w 1/8 finału sensacyjnie ulegli Szwajcarom i to Helwetów zobaczymy w walce o najlepszą czwórkę mistrzostw Europy. Ich rywalami będą Hiszpanie, którzy w grupie zremisowali 1:1 z Polakami.

Szwajcarzy awansowali do 1/4 finału międzynarodowych rozgrywek pierwszy raz od 67 lat. Podopieczni Vladimira Petkovicia na pewno są wysoce zmotywowani do tego, aby kolejny już raz na tym turnieju odnieść sensacyjne zwycięstwo z teoretycznie lepszą drużyną. Starcie pomiędzy Helwetami a La Furia Roja to pojedynek dwóch drużyn, które doświadczyły naprawdę szalonych meczów w 1/8 finału Euro 2020.

Przypomnijmy, Szwajcaria zremisowała w podstawowym czasie gry z Francją 3:3 a zwycięstwo zapewniła sobie w karnych. W przypadku Hiszpanów wynik w meczu z Chorwacją po 90 minutach był taki sam, ale podopieczni Luisa Enrique rozstrzygnęli wynik spotkania w dogrywce, strzelając dwie bramki i wygrywając ostatecznie 5:3.

