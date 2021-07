Szwajcaria – Hiszpania. Helweci odpadają w ćwierćfinale Euro 2020. Potrzebne były karne

Mecz Szwajcaria – Hiszpania nie był porywającym widowiskiem. Bramkę na 1:0 dla La Roja zdobył Jordi Alba oddając już w 8. minucie strzał z dystansu. Bramka została zaliczona jako samobójcza Denisa Zakarii, ponieważ to od niego rykoszetem odbiła się futbolówka.

Szwajcaria zdołała wyrównać w 68. minucie. Autorem trafienia został Shaqiri, na co dzień zawodnik Liverpoolu. Niecałe 10 minut później sytuacja Helwetów mocno się skomplikowała. Za nierozważny faul czerwoną kartkę ujrzał Remo Freuler i Szwajcaria musiała bronić się w 10. Udało im się dotrwać aż do rzutów w karnych, w których zabrakło Szwajcarom precyzji, którzy zmarnowali aż trzy jedenastki. Hiszpania też nie grzeszyła celnością, ale pomyliła się jeden raz mniej niż przeciwnicy i to ona zagra w półfinale mistrzostw Europy.

20:423:1 Dziękujemy za korzystanie z naszej relacji live z meczu Szwajcaria – Hiszpania. Już teraz zapraszamy na relację ze spotkania Belgia – Włochy, który rozpocznie się już o 21. 20:413:1 Oyarzabal strzela!!! Hiszpania w półfinale Euro 2020! 20:412:1 Czwarty karny dla Helwetów...Vargas PRZESTRZELIŁ!!! 20:402:1 Gerard moreno dla Hiszpanii. TRAFIA W PRAWE OKNO!!! 20:391:1 Manuel Akanji będzie wykonywał jedenastkę dla Szwajcarów... BRONI UNAI SIMON 20:381:1 Rodri dla Hiszpanów. Broni Yann Sommer!!! 30:371:1 Schar dla Helwetów. BRONI UNAI SIMON!!! 20:361:1 Dani Olmo podchodzi do wykonania 11 dla Hiszpanii... PEWNE TRAFIENIE W OKIENKO. 20:360:1 Dla Szwajcarii będzie strzelał Gavranović.....TRAFIA! 20:350:0 Busquets zaczyna. SOMMER BRONI!!! 120+1 min. Ostatnia wrzutka w pole karne Sommera. MAMY RZUTY KARNE 120+1. min. Doliczona będzie tylko jedna minuta. 120. min. Daleki wykop bramkarza Szwajcarii. Ostatnie chwile gry w Petersburgu. 119. min. Hiszpania: Rodri wchodzi na boisko za Pedriego 118. min. Akcja i strzał Gerarda Moreno, ale w ogóle bez siły. Pewnie broni Yann Sommer. 116. min. Strzał głową Busquetsa. Broni golkiper Helwetów. 115. min. Ostatnie 5 minut spotkania. bez przerwy Hiszpania przy piłce. Ogromne zamieszanie w polu karnym Sommera i mamy rzut rożny. 113. min. Alba znowu nieudane dośrodkowanie. Kolejny błąd skutkuje tym, że od bramki rozpocznie golkiper Szwajcarii. Kolejne dalekie wybicie. 112. min. Ponownie próbuje Dani Olmo, ale tym razem niecelnie. 111. min. Kolejny strzał na bramkę Szwajcarii. Tym razem próbował Olmo, ale w środek bramki, prosto w ręce Sommera. 110. min. Dośrodkowanie Jordiego Alby, strzał napastnika, ale świetna interwencja Rodrigueza. Było bardzo blisko. 109. min. Z zachowania Szwajcarów da się wyczytać tylko jeden cel – rzuty karne. Pozostało 11 minut do spełnienia tego pragnienia. 108. min. Kontra w wykonaniu Szwajcarii. Mbabu przegrywa jednak walkę z obrońcą i rozpocznie Unai Simon od bramki. 107. min. Sommer z rzutu wolnego. Daleko wybija piłkę, jak najdalej od własnej bramki. 106. min. Zaczynamy drugą połowę. Hiszpania w ataku pozycyjnym. 105+1 min. Koniec pierwszej części dogrywki. 15 minut walki dzieli nas od rzutów karnych. 105+1 min. Ostatnia minuta pierwszej połowy dogrywki. Kolejny Strzał Oyarzabala i obrona Sommera. 105. min. Hiszpanii się spieszy. Rzuty karne jej nie interesują. 104. min. Kolejna ważna interwencja Sommera. Rzut rożny dla Hiszpanii. 103. min. Faul w środku pola. Od rzutu wolnego rozpocznie Hiszpania. 101. min. BARDZO NIEBEZPIECZNA AKCJA HISZPANÓW. Świetnie broni strzał Oyarzabala Sommer. 101. min. Sommer wybija piłkę. Ta natychmiast pada łupem Hiszpanów. W międzyczasie na boisko wszedł Schar (zmienił Zakarię). 100. min. Rzut rożny dla Hiszpanii. Gerard Moreno nieczysto trafia głową w piłkę. 98. min. Rzut wolny dla Hiszpanii. Bezpiecznie łapie piłkę Sommer. Szwajcarzy ewidentnie są w obronnych okopach. Dla nich idealnym rozwiązaniem byłoby dotrwać do rzutów karnych. Przypominamy, że grają oni w 10. 97. min. Strzał Daniego Olmo, rykoszet od własnego piłkarza i od bramki rozpocznie Szwajcaria. 96. min. Bardzo groźne uderzenie Jordiego Alby, ale świetnie broni Sommer. 95. min. Szwajcarzy próbowali wyjść z kontrą, ale całą akcję pogrążyło złe podanie do Vargasa. 94. min. Zamieszanie w polu karnym Szwajcarii, ale Helweci wybijają piłkę. 93. min. Alba dośrodkowuje do Gerarda Moreno, ale ten z bardzo bliska nie trafia w bramkę. 92. min. Groźna akcja Hiszpanów oparta na dwóch podaniach prostopadłych zakończona niepowodzeniem. 91. min. Zaczynamy pierwszą część dogrywki. Szwajcaria rozpoczyna. Hiszpania od razu przejęła. 90+4 min. Ostatnia minuta drugiej części spotkania. Niewiele brakuje do dogrywki. Przy piłce Hiszpania. Ostatnia szansa dla La Roja, ale Llorente fauluje w ataku. KONIEC CZASU PODSTAWOWEGO GRY. 90+3 min. Laporte fauluje Gavranovicia i dostaje żółtą kartę. 90+2 min. Hiszpania: Schodzi Koke. Na Jego miejsce Marcus Llorente.

Szwajcaria: Fassnacht zastępuje Zubera. 90+1 min. Sędzia doliczył cztery minuty. 90. min. Znowu taki sam obrazek – atak pozycyjny zakończony dośrodkowaniem Koke i piłka w rękach bramkarza. 88. min. Hiszpania przy piłce. Wrzutka w pole karne, przejęcie Szwajcarów, którzy świetnie wyszli spod pressingu, ale niecelne podanie zakończyło ich marzenia o udanej akcji. 87. min. Jeden z hiszpańskich graczy wpadł w Szwajcara i w tym momencie leży na boisku. 86. min. Przy piłce Szwajcaria, ale szybko się z nią żegna. 84. min. Hiszpania atakuje lewym skrzydłem. Przeniesienie ciężaru gry na drugą stronę boiska. Moreno oddaje strzał sprzed pola karnego, ale za łatwe to było uderzenie i łapie piłkę Sommer. 83. min. Hiszpania w ataku pozycyjnym. Starają się rozważnie wykorzystać swoją przewagę liczebną w środku pola. 82. min. Szwajcaria: Sow wchodzi za Shaqiriego, a Gavranovic zastępuje Seferovicia. 80. min. Szwajcarzy mimo gry w osłabieniu starają się atakować swoich przeciwników, ale faulują w ataku. Mimo tego, że Szwajcaria wyrównała to spotkanie w ogóle nie porywa. 79. min. Dośrodkowanie Koke, strzał jednego z napastników Hiszpanii, ale od bramki rozpocznie Sommer. 77. min. Chwilę później niebezpieczna wrzutka Koke, ale piłkę łapie bramkarz. Następnie czerwona kartka dla Freulela. Szwajcaria będzie musiała kończyć spotkanie w 10. 76. min. Alba do Daniego Olmo, ten oddaje strzał, ale świetnie wrócił jeden z obrońców Szwajcarii i zablokował piłkę. Rzut rożny dla Hiszpanii i... rozpoczęli krótko. 74. min. Hiszpania atakuje lewą stroną. Przerzut na drugą stronę boiska. Azpilicueta zagrywa piłkę prostopadłą w pole karne, ale nie było nikogo, kto mógłby domknąć i strzelić gola. 73. min. Sędzia odgwizduje spalonego Hiszpanii. Rozpoczyna Szwajcaria. 72. min. Świetnie Szwajcaria wyszła spod pressingu Hiszpanii. Zamieszanie w polu karnym Unaia Simona, ale ostatecznie nie dochodzi do groźnego strzału. 71. min. Szwajcarzy złapali wiatr w żagle. Hiszpania może mieć problemy w utrzymaniu nawet remisu. 69. min. Shaqiri wyprowadza Helwetów z opresji. W akcji bramkowej dla Szwajcarii La Roja popełniła serię niewybaczalnych błędów, która doprowadziła do wyrównania stanu spotkania. 68. min. Szwajcaria wyrównuje w meczu z Hiszpanią!!! 66. min. Niebezpieczna akcja ofensywna Hiszpanów zakończona niepowodzeniem, ale już podopieczni Enrique budują kolejny atak. 65. min. Rzut rożny nieudany. Hiszpania rozpocznie. 64. min. Dani Olmo traci piłkę na lewym skrzydle. Kontra Szwajcarów, szybka wymiana podań pomięzy Vargasem i Zuberem. Strzał tego drugiego obroniony przez Simona. Róg dla Helwetów. 63. min. Rzut z autu dla Hiszpanii. Dani Olmo wywalczył chwilę później kornera dla La Roja. 61. min. Przez pierwsze 15 minut drugiej połowy Hiszpanie jakby oddali przeciwnikom dużo inicjatywy i Helweci sprawiają wrażenie, że mogą zagrozić bramce Unaia Simona. 60. min. Hiszpanie krótko rozpoczęli korner, ale nie wyszła im ta akcja. Od bramki Sommer. 59. min. Rzut wolny dla Hiszpanii. Ferran Torres przyjął piłkę na klatkę piersiową, oddał strzał z woleja. Piłka trafiła w plecy obrońcy i mamy rzut rożny. 57. min. Dośrodkowanie Zubera niecelne i pewnie piłkę łapie bramkarz Unai Simon. 56. min. Rzut rożny dla Szwajcarii. Bardzo dobry strzał Zakarii głową po dośrodkowaniu, ale minimalnie niecelny. 54. min. Hiszpanie bez zaskoczeń są przy piłce i szukają luk w defensywie rywali. Gerard Moreno wchodzi za Alvaro Moratę. 52. min. Aut dla Helwetów blisko pola karnego Hiszpanii. Dośrodkowanie zablokowane przez Busquetsa i kolejny rzut rożny, który kończy się nieudanym cetrostrzałem Shaqiriego. 50. min. Dalekie podanie do Daniego Olmo na lewą stronę, centra na głowę Koke, który oddaje niecelny strzał. 49. min. Hiszpanie atakują środkiem boiska. Rozprowadzenie piłki na prawą stronę. Dośrodkowanie Torresa wprost pod nogi Moraty, ale ten nie opanował piłki. 48. min. Rzut rożny dla Szwajcarii. Kolejna szansa Akanjiego, ale zawodnik oddaje niecelny strzał. 47. min. Świetny przerzut Moraty do Olmo. Ten strzela, ale broni Sommer. 46. min. Rozpoczynamy drugą połowę. Wrzutka Szwajcarów do Akanjego, ale pewnie łapie piłkę Simon. 45+1 min. Ciekawa akcja kombinacyjna Hiszpanów nieudana. Sędzia zakończył pierwszą połowę spotkania. Do gry wracamy za około 15 minut. 45. min. Szwajcarzy próbują skonstruować ostatnią groźną sytuację w pierwszej połowie, ale faulem przerywa ją Azpilicueta. 44. min. Rzut z autu dla Hiszpanii. Za chwilę koniec pierwszej połowy spotkania. 42. min. Sommer łapie piłkę po dośrodkowaniu jednego z hiszpańskich zawodników. Helweci po raz kolejny próbują rozgrywać piłkę, ale kończy się to niecelnym podaniem prostopadłym. 41. min. Szwajcaria wyprowadza piłkę. Zagranie do Zubera za linię obrony. Zawodnik był chyba faulowany w polu karnym przeciwnika, ale to nie jest ważne, ponieważ wcześniej sędzia odgwizduje spalonego. 39. min. Niebezpieczne dośrodkowanie, ale ciężko było Szwajcarowi w polu karnym dojść do pozycji strzeleckiej i Hiszpania przy piłce. 39. min. Akanji bardzo ładnie rozciągnął grę na prawą stronę do Widmera, a ten ostatecznie wywalczył rzut rożny. 38. min. Hiszpanie z autu. Morata walczy z Akanjim na prawej stronie boiska i sędzia odgwizduje faul napastnika. 36. min. Hiszpania atakuje. Centra w pole karne, ale za mocna i piłka kończy za linią końcową boiska. 35. min. Kolejny korner dla Helwetów. Tym razem zupełnie niecelne dośrodkowanie i od bramki rozpocznie Unai Simon. 34. min. Piłka już po drugiej stronie boiska i mamy rzut rożny dla Szwajcarii. Shaqiri dośrodkowuje. To była dobra centra ale Akanji był za bardzo pod piłką i posłał ją wysoko ponad poprzeczką bramki Simona. 33. min. Walkę w środku pola karnego wygrywa Szwajcaria, ale po chwili piłkę odbiera Hiszpania, która rozpoczyna ostatecznie nieudany atak na bramkę Sommera. 32. min. Próba podania prostopadłego do Vargasa, ale ten przegrywa walkę z obrońcą Hiszpanii. 30. min. Szwajcarzy wreszcie wyprowadzili piłkę ze swojej połowy boiska i próbują przeprowadzić atak pozycyjny, ale Hiszpanie świetnie pilnują stref i przejmują piłkę. 29. min. Już wszystko z Sarabią w porządku. Hiszpanie oddali Helwetom piłkę i gramy dalej. 28. min. Szwajcarzy zgodnie z duchem fair play wybijają piłkę na aut, ponieważ hiszpański zawodnik Sarabia odczuwa ból i nie może na razie kontynuować gry. 26. min. Morata rozgrywa piłkę na lewe strzydło, ale Ferran Torres nie robi z niej pożytku. Szwajcarzy przejmują i próbują rozgrywać piłkę, ale przychodzi im to z wielkim trudem. 25. min. Dośrodkowanie prosto na głowę Azpilicuety, ale ten oddaje strzał wprost w ręce Sommera. 24. min. Kąśliwa centra z prawej strony do Alvaro Moraty, ale obrońca wybija piłkę i mamy rzut rożny. 23. min. Z boiska zmuszony jest zejść Embolo. Kontuzjowanego gracza zastępuje Ruben Vargas. 21. min. Bramka z 8. minuty zaliczona została jako samobójcza. To od Zakarii odbiła się piłka i wpadła w światło bramki. 20. min. Jeden z zawodników Szwajcarii leży po walce przy linii bramkowej. Shaqiri zmierza w stronę roku boiska, dośrodkowuje, ale niecelna centra i do rozgrywania piłki wracają Hiszpanie. 19. min. Rzut rożny dla Szwajcarii. 18. min. Bardzo wysoki pressing Hiszpanii. Szwajcarzy nie mogą swobodnie wymieniać podań nawet we własnym polu karnym. 17. min. Strzał Koke niecelny. Piłka przeleciała nad bramką. 16. min. Azpilicueta dośrodkowuje, ale wybija piłkę Embolo. Natychmiast odzyskują posiadanie Hiszpanie i wywalczyli sobie rzut wolny blisko bramki przeciwnika. 15. min. Atak lewym skrzydłem, dośrodkowanie Sarabi, ale obrońca wybija na rzut rożny. 14. min. Szwajcarzy przejęli piłkę blisko pola karnego Hiszpanii, ale nie udało im się oddać strzału. 13. min. Helweci próbują teraz wyżej bronić i stosować większy pressing. Hiszpania jednak nie pozostaje dłużna i również jest w obronie agresywna. 11. min. Hiszpania Helweci nie popełnili żadnego błędu przy strzale Alby, ale niestety mieli dużo pecha. Przy rykoszecie bramkarz nie miał nic do powiedzenia. 8. min. GOOOL! Jordi Alba po dośrodkowaniu z rzutu rożnego oddaje strzał sprzed pola karnego, piłka odbija się rykoszetem i trafia do bramki. 7. min. Ferran Torres wywalczył dla swojej drużyny rzut rożny. 6. min. Szwajcarzy przy piłce, wychodzą z własnej połowy boiska. Ofensywne wejście Zakarii, ale defensywa Hiszpanii skutecznie odbiera futbolówkę. 5. min. Hiszpanie starają się zamknąć Szwajcarów w formacji obronnej, ale ci skutecznie jak na razie wypychają przeciwników bliżej środka boiska. 4. min. Atak Hiszpanów prawym skrzydłem. Dośrodkowanie Torresa, piąstkuje bramkarz Helwetów i piłka wraca pod nogi podopiecznych Luisa Enrique. 3. min. Morata faulowany przez Akanjiego. Hiszpanie przy piłce. 2. min. Hiszpania w swoim stylu rozpoczyna od spokojnego rozgrywania piłki w obronie. Przejmują jednak Szwajcarzy, z dystansu strzelił Shaqiri, ale piłkę łapie bramkarz La Roja. 1. min. Pierwszy gwizdek. Rozpoczyna Hiszpania. 17:54 Zawodnicy obu drużyn wychodzą na boisko. Czekamy na hymny. 17:50 10 minut do rozpoczęcia spotkania.

twitter.com 17:30 W hiszpańskiej szatni wszystko gotowe na wielki mecz. Zaczynamy za pół godziny!

twitter.com 17:25 Podstawowa 11 Hiszpanii:

twitter.com 17:20 Skład reprezentacji Szwajcarii:

twitter.com 17:17 Witamy serdecznie w relacji na żywo z meczu Szwajcaria – Hiszpania. Mecz rozpoczyna się o godzinie 18. Zaraz podamy składy obu drużyn.

Euro 2020 wkracza w fazę ćwierćfinałową, a pierwszym starciem w walce o półfinał będzie mecz Szwajcaria – Hiszpania. Jeszcze przed rozpoczęciem turnieju faworytami do gry w ćwierćfinale, a nawet wygrania całego turnieju, byli Francuzi. Aktualnie mistrzowie świata jednak w 1/8 finału sensacyjnie ulegli Szwajcarom i to Helwetów zobaczymy w walce o najlepszą czwórkę mistrzostw Europy. Ich rywalami będą Hiszpanie, którzy w grupie zremisowali 1:1 z Polakami.

Szwajcarzy awansowali do 1/4 finału międzynarodowych rozgrywek pierwszy raz od 67 lat. Podopieczni Vladimira Petkovicia na pewno są wysoce zmotywowani do tego, aby kolejny już raz na tym turnieju odnieść sensacyjne zwycięstwo z teoretycznie lepszą drużyną. Starcie pomiędzy Helwetami a La Furia Roja to pojedynek dwóch drużyn, które doświadczyły naprawdę szalonych meczów w 1/8 finału Euro 2020.

Przypomnijmy, Szwajcaria zremisowała w podstawowym czasie gry z Francją 3:3 a zwycięstwo zapewniła sobie w karnych. W przypadku Hiszpanów wynik w meczu z Chorwacją po 90 minutach był taki sam, ale podopieczni Luisa Enrique rozstrzygnęli wynik spotkania w dogrywce, strzelając dwie bramki i wygrywając ostatecznie 5:3.

Czytaj też:

Hiszpania najlepsza na Euro 2020? Luis Enrique nie ma wątpliwości