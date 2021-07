Kibice chcą powtórzenia meczu Francji ze Szwajcarią. Pod petycją zebrano ponad 270 000 podpisów

Reprezentacje Francji i Szwajcarii zmierzyły się ze sobą w ramach 1/8 finału mistrzostw Europy. Do samej końcówki wygrywali podopieczni Didiera Deschampsa, lecz ostatecznie zespół Vladimira Petkovicia doprowadził do remisu w 90. minucie, a potem wygrał 5:4 w rzutach karnych. Yann Sommer, golkiper Helwetów, obronił ostatnią jedenastkę wykonywaną przez Kyliana Mbappe i dzięki temu to Szwajcaria przeszła do ćwierćfinału. Według francuskich kibiców – nieprzepisowo.

Yann Sommer popełnił błąd w meczu Francja – Szwajcaria?

Fani drużyny Les Blues twierdzą, że bramkarz, którego uznano za bohatera serii rzutów karnych, popełnił rażący błąd. Według nich przy uderzeniu Mbappe Sommer wyszedł przed linię bramkową, co jest niezgodne z przepisami i w związku z tym mecz powinno się rozegrać ponownie.

Na portalu leslignesbougent.org powstała internetowa petycja, by starcie Francji ze Szwajcarią zostało powtórzone. Ta błyskawicznie zyskała na popularności i w krótkim czasie zebrała ponad 270 000 tysięcy podpisów. Co jednak ciekawe, wbrew temu co twierdzili oburzeni kibice, Sommer tak naprawdę wcale nie przekroczył przepisów. Na powtórce widać, iż w momencie strzału golkiper jedną nogą wciąż stoi na linii, w związku z czym nie ma mowy o przewinieniu.

Petycja kibiców została wycofana

Takie zdanie podtrzymuje również UEFA, która nawet przez moment nie rozważała możliwości rozegrania starcia Francji ze Szwajcarią jeszcze raz. Na portalu leslignesbougent.org czytamy, że petycja została już wycofana, po tym jak administratorzy strony zapytali autora, jakie dalsze kroki zamierza podjąć w tej sprawie.

W kontekście petycji warto przypomnieć, że z podobną inicjatywą próbowali niegdyś wyjść także polscy kibice w sprawie powtórzenia meczu Polski z Portugalią z Euro 2016. Biało-Czerwoni odpadli wówczas po serii rzutów karnych, a decydującej jedenastki nie wykorzystał Jakub Błaszczykowski. Fani dowodzili wówczas, że Rui Patricio również zbyt wcześnie wyszedł z bramki.

