Hiszpania już prowadzi ze Szwajcarią. Gol samobójczy Zakarii

W pierwszym meczu 1/4 finału Euro 2020 zmierzyły się reprezentacje Szwajcarii z Hiszpanią. Pierwsi niespodziewanie pokonali Francję w dramatycznych okolicznościach po rzutach karnych. Drudzy z kolei dopiero w dogrywce zwyciężyli z Chorwacją. Oba mecze były bardzo emocjonujące, dlatego ich spotkanie w ćwierćfinale zapowiadało się bardzo obiecująco.

Od początku spotkania mecz był bardzo wyrównany i to podopieczni Vladimira Petkovicia jako pierwsi groźne zaatakowali. Shaqiri wyprowadzał kontrę, lecz najpierw popełnił błąd techniczny, a później źle uderzył z dystansu. Później jeszcze nieskutecznie atakował Zakaria, ale od samego początku spotkania obrona reprezentacji Hiszpanii grała wystarczająco uważnie.

Więcej szczęścia w ósmej minucie miał natomiast Jordi Alba. Chwilę wcześniej La Furia Roja wywalczyła rzut rożny. Wydawało się, że dośrodkowanie nie będzie skuteczne, ale lewy obrońca był jednak sprytniejszy. Uderzył z woleja, futbolówka odbiła się jeszcze od jednego z przeciwników i wpadła do siatki. Ostatecznie trafienie zostało uznane za gola samobójczego Zakarii.