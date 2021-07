Euro 2020. Hiszpania traci prowadzenie, Shaqiri ratuje nadzieje Szwajcarów na półfinał

Od początku spotkania mecz był bardzo wyrównany i to podopieczni Vladimira Petkovicia jako pierwsi groźne zaatakowali. Shaqiri wyprowadzał kontrę, lecz najpierw popełnił błąd techniczny, a później źle uderzył z dystansu. Później jeszcze nieskutecznie atakował Zakaria, ale od samego początku spotkania obrona reprezentacji Hiszpanii grała wystarczająco uważnie.

Więcej szczęścia w ósmej minucie miał natomiast Jordi Alba. La Furia Roja wywalczyła rzut rożny. Wydawało się, że dośrodkowanie nie będzie skuteczne, ale lewy obrońca był jednak sprytniejszy. Uderzył z woleja, futbolówka odbiła się jeszcze od jednego z przeciwników i wpadła do siatki. Ostatecznie to jednak nie lewemu obrońcy zapisano trafienie, lecz Denisowi Zakarii w ramach trafienia samobójczego. Ta sytuacja sprawiła, że Hiszpanie nabrali wiatru w żagle i atakowali coraz odważniej, choć w większości przypadków obrońcy Helwetów interweniowali właściwie. Najlepszą okazję po stronie Szwajcarii miał Akanji po rzucie rożnym, ale nieczysto trafił głową w piłkę.

W drugiej połowie w 56. minucie bliski rehabilitacji był autor bramki samobójczej. Rzut rożny dla Szwajcarii wykonywał Rodriguez i dograł futbolówkę idealnie na głowę zawodnika Borussii Monchengladbach. Defensywny pomocnik strzelił głową, Unai Simon tylko patrzył się na tor lotu piłki, ale ta ostatecznie przeleciała nieznacznie obok bramki. Chwilę później dobrą okazję po stałym fragmencie miał również Ferran Torres, jednak jego próba uderzenia z powietrza została zablokowana.

W 64. minucie było bardzo gorąco pod bramką Unaia Simona. Vargas rozegrał akcję z lewej strony, a potem wypuścił w pole karne Zubera. Interweniować próbowało jeszcze dwóch Hiszpanów, aczkolwiek Zuber i tak stanął oko w oko z bramkarzem i zdołał oddać bardzo groźny strzał. Tym razem jednak Simon popisał się doskonałym refleksem.

Kilka chwil później nie pomylił się natomiast Shaqiri, atakujący z głębi pola. Nie byłoby jednak jego trafienia na 1:1, gdyby nie wcześniejszy fatalny błąd dwóch Hiszpanów. Mimo że mieli doskonałą okazję do wybicia piłki, źle skomunikowali się ze sobą i w związku z tym futbolówkę w polu karnym przechwycił Freuler. Następnie dograł do Shaqiriego znajdującego się bliżej środka pola karnego, a ten plasowanym uderzeniem pokonał bramkarza.