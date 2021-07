Euro 2020. Szwajcaria remisuje z Hiszpanią, potrzebna będzie dogrywka

poOd początku spotkania mecz był bardzo wyrównany i to podopieczni Vladimira Petkovicia jako pierwsi groźne zaatakowali. Shaqiri wyprowadzał kontrę, lecz najpierw popełnił błąd techniczny, a później źle uderzył z dystansu. Później jeszcze nieskutecznie atakował Zakaria, ale od samego początku spotkania obrona reprezentacji Hiszpanii grała wystarczająco uważnie.

Więcej szczęścia w ósmej minucie miał natomiast Jordi Alba. Chwilę wcześniej La Furia Roja wywalczyła rzut rożny. Wydawało się, że dośrodkowanie nie będzie skuteczne, ale środkowy obrońca był jednak sprytniejszy. Uderzył z woleja, futbolówka odbiła się jeszcze od jednego z przeciwników i wpadła do siatki. Ostatecznie to jednak nie lewemu obrońcy zapisano trafienie, lecz Denisowi Zakarii w ramach trafienia samobójczego. Ta sytuacja sprawiła, że Hiszpanie nabrali wiatru w żagle i atakowali coraz odważniej, choć w większości przypadków obrońcy Helwetów interweniowali właściwie. Najlepszą okazję po stronie Szwajcarii miał Akanji po rzucie rożnym, ale nieczysto trafił głową w piłkę.

W drugiej części meczu sporo dobrych sytuacji miała Szwajcaria. Najpierw głową próbował zrehabilitować się Zakaria, potem z bliskiej odległości uderzał Zuber po podaniu Vargasa, jednak w tej sytuacji Simon popisał się doskonałym refleksem. Kilka chwil później był jednak bezradny. Dwóch zawodników La Furia Roja nie zdołało wybić piłki, ponieważ źle się ze sobą porozumieli. W efekcie przejął ją Freuler, dograł w stronę środka pola karnego a tam akcję wykończył Shaqiri, zdobywając bramkę na 1:1 plasowanym strzałem.

Niedługo potem Freuler obejrzał czerwoną kartkę. Była to kara całkowicie zasłużona. W tej sytuacji nie istniało bowiem żadne zagrożenie po bramką Simona, a mimo wszystko podopieczny Petkovicia ostro zaatakował Moreno. Piłkarz, który kilka minut wcześniej asystował Shaqiriemu przy golu wykonał groźny wślizg w nogi przeciwnika i został słusznie usunięty z murawy.

Półtorej godziny nie wystarczyło, aby wyłonić pierwszego półfinalistę, mimo że ani jedna, ani druga drużyna nie odpuszczały do samego końca. Do dogrywki Hiszpania przystąpi bez Sarabii, Moraty, Torresa i Koke, za to z Olmo, Moreno, Oyarzabalem i Llorente. Helweci zmienili Embolo, Shaqiriego, Seferovicia i Zubera na Vargasa, Sowa, Gavranovicia oraz Fassnachta.