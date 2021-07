Włosi zachwycili w starciu z Belgią i awansowali do półfinału Euro 2020. Wynik i podsumowanie meczu

Spotkanie reprezentacji Belgii i Włoch było zapowiadane jako zdecydowanie najciekawsze ze wszystkich ćwierćfinałów. Rzeczywiście kibice obejrzeli świetne widowisko, które zwieńczone było ładnymi bramkami.

Piękne gole Włochów i niespodziewany rzut karny

Mimo że obie drużyny broniły kompaktowo, od samego początku starcia mecz był bardzo ciekawy. Już w 12. minucie do siatki trafili Włosi, jednak gol Bonucciego został anulowany ze względu na pozycję spaloną. Niedługo potem dwie doskonałe akcje przeprowadzili Belgowie, choć w obu przypadkach świetnym refleksem popisał się Donnarumma.

W końcu wynik meczu otworzyła drużyna Roberto Manciniego. Bezpańską piłkę przed polem karnym zgarnął Verratti, szybko podał do Barelli, a ten przedarł się między trzema przeciwnikami i strzelił obok Courtoisa. Czerwone Diabły znalazły się w wielkich opałach tuż przed przerwą, gdy pięknym uderzeniem popisał się Insigne. Najpierw minął jeszcze jednego przeciwnika, a potem przymierzył przy dalszym słupku i pięknym, technicznym strzałem zdobył bramkę. Wydawało się, że Squadra Azzura zejdzie na przerwę z dwubramkowym prowadzeniem, ale w doliczonym czasie gry Spinazzola sfaulował Doku w polu karnym. Z jedenastu metrów na 1:2 trafił Lukaku.

Nieudane próby Doku i Chadliego

Doku był w tym meczu jednym z najlepszych piłkarzy na boisku. To on w drugiej połowie zrobił rajd, po którym Donnarumma miał problemy ze złapaniem piłki. To również on rozpoczął akcję, po której De Bruyne wykładał piłkę do Lukaku niemal na pustą bramkę (choć wówczas znakomitą interwencją popisał się jeszcze Spinazzola). Później z kolei Chadli dograł Hazardowi za plecy, mimo że ten miał przed sobą pustą bramkę. Włosi też odgryzali się co kilka minut. Groźnie z dystansu próbował choćby Insigne, jednak ze względu na prowadzenie 2:1, napór Italii był naturalnie nieco mniejszy.

W końcówce spotkanie stało się rwane ze względu na kilka czynników, a w szczególności dużo zmian i kontuzję mięśniową Spinazzoli, który musiał zostać zniesiony z boiska na noszach. Mimo naporu Belgów do ostatniej sekundy, Italii udało się dowieźć wynik 2:1 do końca spotkania i to właśnie Włosi zostali drugimi półfinalistami w Euro 2020.

