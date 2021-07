Poznaliśmy już dwóch półfinalistów Euro 2020. Tak prezentuje się drabinka turnieju

Włochy i Hiszpania awansowały do półfinałów Euro 2020 co oznacza, że na tym etapie pozostały jeszcze dwie niewiadome. Kolejne reprezentacje, które zmierzą się w walce o finał poznamy już w sobotę 3 lipca. Drabinkę pucharową ustalono już wcześniej, przez co znamy już układ par półfinałowych.

Mecz Belgia – Włochy przez wielu kibiców i komentatorów był zapowiadany jako przedwczesny finał Euro 2020. Piłkarze obu drużyn nie zawiedli, a fani byli świadkami widowiska na najwyższym poziomie. Ostatecznie to Czerwone Diabły wracają do domu, a gracze z Italii powalczą w półfinale mistrzostw Europy. Włochy i Hiszpania w półfinale Podopieczni Roberto Manciniego zagrają na Wembley z Hiszpanami, którzy w ćwierćfinale po rzutach karnych pokonali Szwajcarów. Zdecydowanym faworytem tego starcia będą Włosi, którzy po wyeliminowaniu Belgów stali się głównym pretendentem do sięgnięcia po puchar dla najlepszej drużyny Starego Kontynentu. Jedynymi niewiadomymi na tym etapie turnieju są pozostali półfinaliści. O miejsce w najlepszej czwórce mistrzostw powalczą w bezpośrednim starciu Czesi i Duńczycy. W drugim ćwierćfinale zmierzą się reprezentacje Ukrainy i Anglii. Zwycięzcy tych starć zmierzą się w półfinale zaplanowanym na 7 lipca. Drabinka pucharowa Euro 2020 Półfinały Włochy – Hiszpania – wtorek 6 lipca, godz. 21 Ukraina/Anglia – Czechy/Dania – środa, 7 lipca, godz. 21 Finał – niedziela 11 lipca, godz. 21. Czytaj też:

