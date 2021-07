Spinazzola nie zagra już na Euro 2020. Poważna kontuzja Włocha

Reprezentacja Włoch awansowała do półfinału Euro 2020, ale Roberto Mancini ma poważne powody do niepokoju. Leonardo Spinazzola odniósł kontuzję, która wyeliminowała go z turnieju i prawdopodobnie oznacza dłuższą przerwę dla zawodnika AS Roma.

Leonardo Spinazzola był pewnym punktem włoskiej drużyny na Euro 2020. Zawodnik AS Roma przewodził nie tylko w statystykach najszybszych piłkarzy turnieju (biegał z prędkością nawet 33.8 km/h), ale również miał wymierny wpływ na skuteczną grę Azzurri. 28-latek z dobrej strony prezentował się również w ćwierćfinałowym starciu z Belgią, które zakończył przedwcześnie z powodu kontuzji. Spinazzola kontuzjowany W 78. minucie spotkania Spinazzola ruszył do walki o piłkę, ale po kilkumetrowym sprincie upadł na murawę. Obrońca od razu zasygnalizował, że uraz jest poważny, a opuszczając boisko na noszach nie krył smutku i rozczarowania, zakrywając twarz w dłoniach. 28-latek już prawdopodobnie wtedy przeczuwał, że uraz oznacza dla niego koniec Euro 2020. Taka diagnoza potwierdziła się po wstępnych badaniach lekarskich. Agencja AFP podaje, że Spinazzola zerwał ścięgno Achillesa w lewej nodze i nie zagra prawdopodobnie przez kilka najbliższych miesięcy. – Żałujemy Spinazzoli. Nie zasłużył na tę kontuzję – komentował selekcjoner Roberto Mancini na pomeczowej konferencji prasowej. – Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by dla niego awansować do finału – dodawał Lorenzo Insigne. Przypomnijmy, Włosi w półfinale zmierzą się 6 lipca z Hiszpanią. Czytaj też:

